Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: "Îl scot şi-l fac de râs" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit la o zi distanță după meciul câștigat de FCSB contra celor de la UTA și a criticat un nou jucător, pe Ștefan Târnovanu. Patronul campioanei en-titre a dezvăluit ce îl deranjează la jocul portarului și a spus că a vorbit și cu Mihai Stoica, căruia i-a transmis că ar fi dispus chiar să îl schimbe în timpul meciului pe goalkeeper-ul său.
Becali este deranjat de degajările la care apelează Târnovanu în timpul meciului, patronul considerându-le total ineficiente. Finanțatorul este de părere că modul în care gestionează portarul său momentele respective nu aduc niciun beneficiu echipei.
Gigi Becali a pus “tunurile” pe Ștefan Târnovanu
Latifundiarul din Pipera l-a și amenințat pe Târnovanu din cauza degajărilor sale și a spus că e gata să îl schimbe din teren chiar în timpul meciului, deși are o teamă că ar putea destabiliza prea mult echipă cu o astfel de decizie.
“Târnovanu aseară, i-am spus de atâtea ori, nu mai da mingea, nu eşti specialist, nu mai pasa în tuşă, ori o dai în out, ori o dai cu presiune în adversar şi vin pe contraatac. Dă, mă, în faţă.
I-am spus lui MM, i-am spus de atâtea ori, să nu mai facă asta că-l schimb şi-l fac de râs. Mi-e frică (n.r. să schimbe portarul în timpul meciului). Alta e schimbi din 10 – 1, şi alta e să schimbi 1 din 10. Din zece roţi, merg celelalte nouă. Să fie atent, că până la urmă nu mai ţin cont“, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.
Târnovanu a fost titular în toate partidele ale FCSB-ului din acest sezon, singurele excepții fiind duelurile din campionat cu Dinamo și Unirea Slobozia, în care nu a evoluat din cauza cartonașului roșu primit în meciul cu Farul.
