FCSB - UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus - Antena Sport

Meciul FCSB – UTA Arad e în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Campioana României are mare nevoie de victorie. În ultimul meci, FCSB a fost învinsă, umilitor, de “lanterna” clasamentului, Metaloglobus, cu 2-1. A fost prima victorie a sezonului pentru nou-promovata din Capitală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După umilinţa cu Metaloglobus, FCSB a fost învinsă şi în Europa League, cu 2-1, de Bologna. Campioana speră să îşi revină din criza în care se află. În campionat e doar pe locul 11, cu 13 puncte după 13 etape disputate.

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT

UTA se află pe locul 10 în campionat, cu 16 puncte după 13 etape. UTA a pierdut ultimele două meciuri disputate în campionat, cu 2-1 cu liderul Botoşani şi cu 4-0 cu Oţelul.

Echipe probabile:

FCSB: Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Florin Tănase – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous