FCSB - UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus - Antena Sport

FCSB – UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus

Publicat: 26 octombrie 2025, 12:40

FCSB – UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus

Darius Olaru şi Florin Tănase, într-o partidă a FCSB-ului / Profimedia Images

Meciul FCSB – UTA Arad e în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Campioana României are mare nevoie de victorie. În ultimul meci, FCSB a fost învinsă, umilitor, de “lanterna” clasamentului, Metaloglobus, cu 2-1. A fost prima victorie a sezonului pentru nou-promovata din Capitală.

După umilinţa cu Metaloglobus, FCSB a fost învinsă şi în Europa League, cu 2-1, de Bologna. Campioana speră să îşi revină din criza în care se află. În campionat e doar pe locul 11, cu 13 puncte după 13 etape disputate.

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT

UTA se află pe locul 10 în campionat, cu 16 puncte după 13 etape. UTA a pierdut ultimele două meciuri disputate în campionat, cu 2-1 cu liderul Botoşani şi cu 4-0 cu Oţelul.

Echipe probabile:

FCSB: Târnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Florin Tănase – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous

UTA Arad: Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Van Durmen, Hrezdac – Padula, A. Roman, Tzionis – Costache Antrenor: Adrian Mihalcea

Sezonul trecut FCSB a învins-o pe UTA în ambele meciuri directe, cu 2-0, acasă, în turul sezonului regular şi cu 1-0, în deplasare, în returul sezonului regular. În ultimele 10 întâlniri între cele două echipe în campionat, FCSB a învins-o de 7 ori pe UTA, arădenii au obţinut două victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

În ultimele 3 meciuri FCSB s-a impus cu UTA şi nu a primit niciun gol. În afară de victoriile cu 2-0 şi cu 1-0 din sezonul trecut, pe 22 ianuarie 2024 FCSB a “spulberat-o”, pe teren propriu, pe formaţia arădeană, învingând-o cu 4-0.

