Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul din Liga 1 pentru care insistă - Antena Sport

Gigi Becali e aproape să efectueze al doilea transfer al iernii la FCSB. După ce Andre Duarte a fost prezentat oficial, campioana e gata să aducă un nou fundaș sub comanda lui Elias Charalambous.
Concret, roș-albaștrii au pus ochii pe Kevin Ciubotaru, tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt. Acesta evoluează pe postul de fundaș stânga, post care în ultimii ani a fost acoperit de Risto Radunovic la FCSB.
Gigi Becali, gata de al doilea transfer al iernii la FCSB
Claudiu Rotar a confirmat negocierile avute de Hermannstadt cu FCSB, în privința transferului lui Kevin Ciubotaru. Unul dintre finanțatorii clubului din Sibiu a dezvăluit că Gigi Becali a făcut deja o ofertă pentru tânărul jucător, care este dorit și de Rapid.
Oficialul sibienilor a dezvăluit faptul că patronul campioanei insistă pentru transferul lui Ciubotaru, roș-albaștrii având nevoie de încă o soluție pentru regula U21.
„Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește Steaua (n.r. FCSB), îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem.
Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei (n.r. cei de la FCSB) au nevoie de jucător under.
Suntem aproape cu FCSB (n.r. să bată palma)”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.
Kevin Ciubotaru a fost convocat de Mircea Lucescu la națională în octombrie, debutând în amicalul cu Moldova. Fundașul este cotat la suma de 150.000 de euro, iar în acest sezon a bifat 18 meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile.
