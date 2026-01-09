Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează” - Antena Sport

Plecarea lui Adrian Șut a adus o sumă importantă în conturile celor de la FCSB, însă conducerea campioanei se concentrează acum pe aducerea unui înlocuitor pe măsură pentru mijlocașul român.

Gigi Becali a dat detalii despre noul fotbalist care va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, dar a vorbit printre altele și despre situația lui Dennis Politic.

Gigi Becali: „Politic și-a scos banii”

Adus în vara anului 2025 la FCSB pentru aproape un milion de euro, plus cedarea lui Alexandru Musi la Dinamo, Dennis Politic și-a început în mare stil aventura în tricoul roș-albaștrilor.

Acesta marca un gol important în Supercupa cu CFR Cluj, dar de atunci cariera acestuia a luat o turnură dramatică, după ce a avut și ceva probleme medicale.

Gigi Becali a vorbit despre situația jucătorului evaluat de Transfermarkt la 1,2 milioane de euro și a transmis că aportul adus de acesta la calificarea din Europa League a fost suficient.