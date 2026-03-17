Gigi Becali i-a răspuns lui Vasile Dîncu: “Sunt de 1.000 de ori cât el. Cum să se poată pune cu mine?”

Gigi Becali (67 de ani) i-a răspuns lui Vasile Dîncu (64 de ani). Fostul ministru al Apărării l-a acuzat pe patronul FCSB-ului că a blocat Steaua în Liga a 2-a.

Gigi Becali a negat că ar avea vreo legătură cu acest lucru şi a lansat un atac dur la adresa lui Dîncu.

Gigi Becali l-a atacat pe Vasile Dîncu: “Nu poate să aibă influenţă la Bucureşti”

“Eu sunt cât 1000 de Dîncu! Cum să se poată pună el, Dîncu, cu Becali? Eu sunt Becali, de 1000 de ori Dîncu. Eu nu am avut nicio influență, influență înseamnă să intervii. Numai numele meu e cât 1000 de influențe ale lui Dîncu. Influența mea e doar numele meu, pe care l-am construit cum l-am construit.

Dîncu să știe un lucru. Influența lui e la nivel de județ. Când e vorba de țară, de nivel național, el e prea mic. Nu poate să aibă influență. Ca dovadă, a stat prea puțin la București. El nu e de București, e de Cluj, de provincie, de altceva. Ca atare, nu putea să aibă succes la București”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

“Eu nu am reuşit cu acea iniţiativă pentru că George Becali avea influenţă mai mare în politică decât mine în acel moment”, a declarat Vasile Dîncu, la Bruxelles.