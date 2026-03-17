“Aberaţie!” Vasile Dîncu îl acuză pe Gigi Becali că a blocat Steaua în Liga 2: “Avea influenţă mai mare în politică”

Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 14:14

Aberaţie! Vasile Dîncu îl acuză pe Gigi Becali că a blocat Steaua în Liga 2: Avea influenţă mai mare în politică

Vasile Dîncu / Hepta / Mediafax foto - Alexandru Dobre

Steaua s-a calificat şi sezonul acesta în play-off-ul din Liga 2, dar nu are nici acum drept de promovare. Forma de organizare a echipei din Ghencea continuă să le dea bătăi de cap roş-albaştrilor.

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naţionale în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022, consideră că situaţia în care se află echipa din Ghencea este aberantă şi că Steaua ar trebui să promoveze, în condiţiile în care sunt şi alte echipe din Liga 1 finanţate din bani publici.

Vasile Dîncu susţine Steaua putea promova în Liga 1: “Acest lucru nu a fost bine primit în minister”

Vasile Dîncu a mers mai departe cu acuzaţiile, iar fostul ministru susţine că Steaua nu a promovat din cauza influenţei lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, dar şi a calculelor electorale. De asemenea, el susţine că echipa ar fi putut să promoveze dacă ar fi rămas ministru, dar a simţit cum inclusiv Armata Română nu îşi doreşte acest lucru:

“(n.r. despre promovarea Stelei) Este o situaţie aberantă. Dacă ne uităm bine, mai mult de jumătate din echipele din Liga 1 sunt cu finanţări publice, primării sau consilii judeţene. De la minister este acelaşi lucru până la urmă. Mi se pare că trebuie să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanţare, dar asta ar distruge fotbalul românesc. Ori să lăsăm echipe cum este Steaua. Dar aici nu este numai problema legislaţiei.

Eu nu am reuşit cu acea iniţiativă pentru că George Becali avea influenţă mai mare în politică decât mine în acel moment. Venea campania electorală şi preşedintele PSD avea nevoie de cei 60% din suporterii Stelei pe care credea că îi are ca să meargă în turul 2. Eu am constatat ministru al Apărării că nu există în cadrul Armatei Române o dorinţă de a promova echipa în Liga 1.

Nu am înţeles foarte bine de ce s-a întâmplat asta. Am înţeles, dar este o temă pe care nu vreau să o dezvolt public. Este o vină colectivă. Mi se pare o aberaţie. Nu poţi lăsa o echipă să participe fără să poată să îşi ia premiul câştigat pe teren. Nu cred că marea problemă este finanţarea, că este finanţare publică. Eu am găsit şi o soluţie cu finanţare mixtă, publică şi privată, dar acest lucru nu a fost bine primit în minister. Dacă mai stăteam, o făceam, dar nu s-a nimerit”, a declarat Vasile Dîncu, la Bruxelles.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
17:43

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 martie
17:33

Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
17:27

Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
17:25

Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse
17:12

Manchester City – Real Madrid (LIVE SCORE, 22:00). Retururi “de foc” în optimile Champions League. Programul serii
17:04

Edi Iordănescu a dat verdictul despre varianta Gică Hagi selecţioner al naţionalei României!
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv 6 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2