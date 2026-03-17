“Aberaţie!” Vasile Dîncu îl acuză pe Gigi Becali că a blocat Steaua în Liga 2: “Avea influenţă mai mare în politică”

Steaua s-a calificat şi sezonul acesta în play-off-ul din Liga 2, dar nu are nici acum drept de promovare. Forma de organizare a echipei din Ghencea continuă să le dea bătăi de cap roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naţionale în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022, consideră că situaţia în care se află echipa din Ghencea este aberantă şi că Steaua ar trebui să promoveze, în condiţiile în care sunt şi alte echipe din Liga 1 finanţate din bani publici.

Vasile Dîncu susţine Steaua putea promova în Liga 1: “Acest lucru nu a fost bine primit în minister”

Vasile Dîncu a mers mai departe cu acuzaţiile, iar fostul ministru susţine că Steaua nu a promovat din cauza influenţei lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, dar şi a calculelor electorale. De asemenea, el susţine că echipa ar fi putut să promoveze dacă ar fi rămas ministru, dar a simţit cum inclusiv Armata Română nu îşi doreşte acest lucru:

“(n.r. despre promovarea Stelei) Este o situaţie aberantă. Dacă ne uităm bine, mai mult de jumătate din echipele din Liga 1 sunt cu finanţări publice, primării sau consilii judeţene. De la minister este acelaşi lucru până la urmă. Mi se pare că trebuie să facem dreptate. Ori să nu mai existe finanţare, dar asta ar distruge fotbalul românesc. Ori să lăsăm echipe cum este Steaua. Dar aici nu este numai problema legislaţiei.

Eu nu am reuşit cu acea iniţiativă pentru că George Becali avea influenţă mai mare în politică decât mine în acel moment. Venea campania electorală şi preşedintele PSD avea nevoie de cei 60% din suporterii Stelei pe care credea că îi are ca să meargă în turul 2. Eu am constatat ministru al Apărării că nu există în cadrul Armatei Române o dorinţă de a promova echipa în Liga 1.