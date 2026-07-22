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Gigi Becali îi plăteşte un salariu uriaş noului jucător de la FCSB! A intrat direct în topul celor mai bine plătiţi din Liga 1

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 10:47

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Gigi Becali îi plăteşte un salariu uriaş noului jucător de la FCSB! A intrat direct în topul celor mai bine plătiţi din Liga 1

Gigi Becali, în timpul unei declaraţii de presă / AntenaSport

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Gigi Becali a confirmat marţi că FCSB s-a înţeles cu Dylan Batubinsika, fundaş central de 30 de ani, care s-a aflat în lotul RD Congo la Cupa Mondială 2026. Crescut de academia lui PSG, Batubinsika a mai jucat la echipe precum Saint-Etienne, Antwerp şi Famalicao, înainte de a evolua la AE Larissa, ultima echipă cu care s-a aflat sub contract.

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FCSB avea mare nevoie de un fundaş central, după accidentarea suferită de Mihai Popescu, mai ales că urmează o perioadă aglomerată pentru echipa lui Marius Baciu, care joi începe şi preliminariile Conference League.

Gigi Becali îi plăteşte un salariu uriaş lui Dylan Batubinsika la FCSB

Potrivit fanatik.ro, Dylan Batubinsika a fost convins să semneze cu FCSB şi cu un salariu care îl trimite în topul celor mai bine jucători plătiţi din Liga 1. Fundaşul congolez urmează să încaseze lunar 25.000 de euro. Acest lucru se datorează şi faptului că Batubinsika vine la FCSB din postura de jucător liber de contract.

„MM știe tot. Eu i-am spus așa: fundaș central și atacant trebuie, fă ce vrei. Eu nu mă mai pricep, mă depășește pe mine acum. Tehnologia… Fotbalul e deja prea avansat și nu știu eu, nu mă pricep. El, MM, trebuie să facă.

Mi-a zis azi (n.r. marți) că «Am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central». Mi-a zis, dar i-am zis că nu mă interesează, doar să aducă fundaș central” , a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

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Batubinsika, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract în această vară, după despărțirea de AE Larisa. El a fost crescut în academia celor de la PSG, fiind transferat de Antwerp în 2017. Patru ani mai târziu, Famalicao și-a asigurat serviciile fundașului central, care ulterior a mai evoluat la Maccabi Haiga și Saint-Etienne, înainte să semneze cu AE Larisa, în iarnă.

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