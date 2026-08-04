Emma Răducanu e OUT şi de la US Open

Emma Răducanu va rata US Open (23 august – 13 septembrie) din cauza fracturii de stres la picior, care a forţat-o să se retragă şi de la Wimbledon, a relatat presa britanică luni, citată de Reuters.
Răducanu, care a câştigat US Open acum cinci ani, nu a mai concurat de la turneul pe iarbă de la Queen’s Club, unde a pierdut finala – a doua finală de la victoria de la New York în 2011 – şi şi-a confirmat luni retragerea de la al patrulea Grand Slam al sezonului.
Emma Răducanu e OUT de la US Open
Cariera britanicei în vârstă de 23 de ani a fost marcată de accidentări de la câştigarea titlului la US Open, după calificarea pe tabloul principal fără a pierde niciun set pe parcursul turneului.
În ciuda aşteptărilor mari, ea nu a mai reuşit acest succes, ajungând doar la două finale în cei cinci ani de atunci, ambele pierzându-le anul acesta: finala de la Queen’s şi cea de la Cluj-Napoca în februarie.
Anul acesta a putut participa doar la nouă turnee şi, după finala Queen’s, a trebuit să se retragă de la Wimbledon din cauza unei accidentări la picior. După ce şi-a anunţat absenţa de la US Open, Răducanu nu a stabilit o dată de revenire.
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