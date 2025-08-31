Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: "Îi propun să rămână în club" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat după CFR – FCSB 2-2 că îl scoate din lot pe Vlad Chiricheş. Mijlocaşul de 37 de ani a greşit la primul gol al ardelenilor şi a fost scos de pe teren după 29 de minute. Becali susţine că îi va propune lui Chiri să rămână în club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Îmi pare rău că v-am supărat că am egalat. Ce întrebări puneaţi la pauză. Interzice legea sau regulamentul să iasă Chiricheş. Nu este lipsă de respect. Respectul e că la 37 de ani i-am prelungit contractul şi rămâne în club. Echipa nu trebuie să piardă ca să respecte un jucător.

Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş

Nu greşeala de la gol l-a scos de pe teren. Nu mai juca nimic. De ce să fie deranjat? A fost foarte civilizat. A zâmbit, normal că nu îi place. Şi dacă era deranjat, ce mă interesează pe mine că se superă un jucător? Eu o să îi propună să rămână în club. Nu are rost să rămână în lot. Avem nevoie noi de jucători

Eşti fundaş central, ai jucat. Trebuie să sară la cap. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are putere, nu mai are încredere în el. Avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viaţa pe teren..”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB

Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.