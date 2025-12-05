Meme Stoica, revoltat despre situaţia ultimului jucător anunţat ca şi transferat la FCSB: "Obraznic" - Antena Sport

Închide meniul
Meme Stoica, revoltat despre situaţia ultimului jucător anunţat ca şi transferat la FCSB: “Obraznic”

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 13:01

Mihai Stoica, în timpul meciului dintre FCSB şi Midtjylland, 7 noiembrie 2024 -Profimedia

Despre Konstantinos Balogiannis (26 de ani), jucător la Botev Plovdiv, s-a anunţat că ar fi în tratative cu FCSB. Mai mult, şi presa din Bulgaria a dat ca sigură mutarea, dar… surpriză! Meme Stoica neagă orice negocieri cu fotbalistul grec.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaș stânga, rezervă la o echipă mediocră dintr-un campionat mai slab decât Liga 1 e rugat să caute ceva plauzibil”, a scris Meme Stoica pe Facebook, după ce a apărut informația că FCSB îl vrea pe Balogiannis.

Cine este Konstantinos Balogiannis?

Născut în Grecia, Konstantinos Balogiannis a evoluat la juniori pentru Arsenal şi PAOK. În cariera de fotbalist profesionist, fundaşul a evolua pentru PAOK, Valos, OFI şi Botev Plovdiv. Pentru ultima formaţie, el a evolut în 73 de partide şi a marcat 2 goluri. El a fost selectat şi la loturile naţionalei Greciei, Under 19 si 21, dar la naţionala mare nu a fost convocat. Potrivit transfermarkt, Konstantinos Balogiannis este cotat la 1 milion de euro.

 

