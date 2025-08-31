Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj - FCSB. A fost schimbat după 29 de minute. Cum a reacţionat - Antena Sport

Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.

În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul cotat acum la 300.000 de euro a zâmbit amar, acesta fiind evident un moment umilitor pentru un jucător cu experienţa şi valoarea lui.

Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB

La faza golului de 1-0 marcat de Djokovic, Vlad Chiricheş nu a avut nicio reacţie în duelul cu mijlocaşul croat, care a sărit la cap şi a înscris chiar de lângă stopperul lui Charalambous şi Pintilii.

Pentru Vlad Chiricheş, aceasta a fost a 12-a apariţie în toate competiţiile acestui început de sezon pentru FCSB. Chiri a adunat aproape 700 de minute, netrecându-şi în cont niciun gol sau nicio pasă decisivă.