Situaţie explozivă cu transferul lui Andre Duarte la FCSB: "Suspendare!" Cine face anunţul - Antena Sport

Situaţie explozivă cu transferul lui Andre Duarte la FCSB: “Suspendare!” Cine face anunţul

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 12:34

Andre Duarte, la semnarea contractului cu FCSB / Facebook FCSB

Andre Duarte a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Ultimul club, la care activat, Ujpest, a dat în judecată la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) atât jucătorul Andre Duarte, cât și clubul FCSB. Motivul? Oficialii clubului maghiar spun că rezilierea contractului cu Ujpest este ilegală!

Întrebat pe acest subiect, Ciprian Paraschiv, fostul președinte de la Poli Iași, crede că jucătorul nu scapă de suspendare, asta dacă FCSB nu ajunge la un acord cu Ujpest în privinţa transferului.

„E o problemă. Duarte nu poate juca la FCSB dacă nu are acceptul clubului la care a fost legitimat ultima dată. FCSB va trebui să ajungă la o înțelegere cu Ujpest. E clar că se vor judeca la TAS. Vor fi și bani care vor trebui plătiți, dar eu văd o suspendare a jucătorului, dacă cluburile nu vor ajunge la o înțelegere. (Dacă Ujpest merge la TAS și între timp FCSB ajunge la o înțelegere cu clubul maghiar, poate fi stopat dosarul?) Sigur. Orice dosar poate fi închis în momentul în care părțile ajung la o înțelegere. Eu aș fi supărat ca președinte de club dacă cineva mi-ar lua jucătorul. Poate prețul i-a crescut mult mai mult acum după ce a fost luat cumva forțat. Poate dacă se înțelegeau prețul ar fi fost mai mic. Acum mă aștept ca Ujpest să ceară mai mult decât face”, a spus Ciprian Paraschiv pentru Pro Sport.

