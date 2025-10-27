Gigi Becali nu l-a "clintit" pe Șut. Dezvăluirea jucătorului: "Cel mai dificil moment din viața mea ăsta a fost" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu l-a “clintit” pe Șut. Dezvăluirea jucătorului: “Cel mai dificil moment din viața mea ăsta a fost”

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 8:25

Gigi Becali - Adrian Șut / Colaj Sport Pictures

Adrian Șut a vorbit la finalul victoriei FCSB-ului contra celor de la UTA Arad despre prestația făcută de el și de colegii săi, dar și despre perioada mai puțin bună a roș-albaștrilor. Mijlocașul de 26 de ani a recunoscut că ce se întâmplă pe teren nu îl poate afecta mai mult decât un eveniment tragic din viața sa, și anume pierderea tatălui său.

Șut a fost unul dintre jucătorii criticați extrem de dur de Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut în etapa a treia de Europa League contra celor de la Bologna. Jucătorul nu pare însă că a fost extrem de afectat de cele întâmplate, ținând cont de discursul pe care l-a avut după partida cu UTA de pe Arena Națională.

Adrian Șut: “Dacă nu legăm victoriile, nu ne ajută cu nimic”

În ceea ce privește prestația din teren a sa și a colegilor, Șut s-a arătat mulțumit de cum s-au descrcat, dar e conștient că echipa sa trebuie să adune mai multe victorii pentru a-și intra în ritm.

Noi sperăm să fie un nou început pentru noi, să începem să legăm victoriile. Dacă nu legăm victoriile, nu ne ajută cu nimic.

Ne bucurăm că am făcut un joc bun, că am avut acțiuni foarte bune. Încercăm să creștem de la meci la meci. E momentul să arătăm asta pe teren, fiindcă avem nevoie de puncte.

Am avut obiectivul de a intra în Europa, ne asumăm acest lucru. Sperăm să ne odihnim, să ne refacem cât de bine putem, să intrăm 100% la fiecare meci și să le câștigăm. Sperăm să obținem victorii, să câștigăm cât mai multe meciuri“, a spus Șut la flash-interviu, după FCSB – UTA 4-0.

Când a fost întrebat de perioada mai dificilă din ultima perioadă de la echipă, Șut nu s-a arătat afectat. În ultimele zile, Șut a fost “taxat” de Becali pentru prestația din meciul cu Bologna, iar întrebarea reporterului a vrut probabil să acopere și acest aspect, fără să dea numele patronului.

Cel mai dificil moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu. Alte lucruri nu cred că mă pot afecta mai mult de atât“, a fost răspunsul prompt al lui Șut.

