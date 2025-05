Gigi Becali pregăteşte mutări de Champions League! Începe negocierile cu jucătorii lui Dinamo: "Eu aşa fac" - Antena Sport

Gigi Becali îşi face echipă de Champions League. Latifundiarul din Pipera vrea 3 jucători de la Dinamo şi începe negocierile la finalul acestei săptămâni. Îi vrea pe Dennis Politic, Boateng şi Homawoo. De asemenea, şeful celor de la FCSB este interesat şi de Thiam de la U Cluj.

Gigi Becali începe cumpărăturile din Liga 1. Pe lângă Thiam este interesat şi de Masoero. Înainte îl va întreba pe Mihai Stoica despre fundaşul central care îşi termină contractul cu gruparea clujeană la finalul acestui sezon.

Gigi Becali, achiziţii de Champions League

Gigi Becali vrea să ia cei mai importanţi jucători de la rivalele din Liga 1. Bănuţă a ieşit însă de pe lista lui Becali. Acesta nu vrea să achite 4 milioane de euro, cât cere Adrian Mititelu pe atacantul născut în Moldova. „O să îl întreb pe Meme să vadă ce spune. Nu îl cunosc pe Masoero. Probabil are valoare, dar eu nu îl cunosc bine. Eu aşa fac transferurile.

Despre Dennis Politic am vorbit şi mi-a spus să vorbim duminică. Eu îl vreau pe Boateng, ei spun că e mai bine Homawoo că e liber. Mai bine dau bani, dar să fie bun. Nu mă zgârcesc la seminţe, la 2-3 milioane de euro. Pot să mă duc acolo să iau 50 de milioane. O să vorbesc şi despre Thiam. Blănuţă nu pentru că e mult 4 milioane de euro. Eu am spus că un milion de euro e destul, că sunt bani. El spune că îl jignesc cu un milion. A spus Cârţu că pleacă doar afară Mitriţă. Nu mai are rost să insistăm. De Dobre îmi place, dar nu îl dau ei”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Latifundiarul din Pipera se pregăteşte de sărbătoare. Sâmbătă, după meciul cu Universitatea Craiova, cei de la FCSB vor primi trofeul. „E o sărbătoare frumoasă. Am luat aprobare direct de la Parlamentul României. O să dăm cu artificii în Piaţa Constituţiei”, a mai spus Becali, conform sursei citate.