Gigi Becali a dat verdictul! Jucătorul de la FCSB care l-a uimit: "Am rezolvat problema" - Antena Sport

Gigi Becali nu se dezminte. Latifundiarul din Pipera a dat verdictul după ce FCSB a câştigat titlul în Superliga pentru al doilea sezon consecutiv. Echipa roş-albastră s-a impus cu trei etape înaintea finalului play-off-ului.

Gigi Becali l-a lăudat la scenă deschisă pe Juri Cisotti, mijlocaşul italian adus de la Oţelul în această iarnă. Jucătorul în vârstă de 32 de ani l-a înlocuit cu succes pe căpitanul echipei, Darius Olaru, accidentat în cantonamentul de iarnă.

Gigi Becali, încântat de Juri Cisotti

Juri Cistti a devenit un jucător de neînlocuit pentru cei de la FCSB. Gigi Becali a achitat 200.000 de euro în iarnă celor de la Oţelul pentru jucător. Mijlocașul a devenit imediat un om de bază, la FCSB. Cifrele sale arată acest lucru. A evoluat în 19 meciuri pentru campioană şi a marcat 5 goluri, dar a dat şi 4 pase de gol. „Cisotti ne-a luat campioantul. Nu știm dacă îl luam fără el. A venit Cisotti și ne-am calificat și în Europa League (n.r. – se referă la calificarea obținută în fața celor de la PAOK Salonic), am câștigat și campionatul. O să vină și Olaru. Și am rezolvat problema. Dar cel mai bun jucător de la FCSB e Cisotti. Și Bîrligea e bun, dar Cisotti e numărul 1. La așa ceva nu mă așteptăm. Am zis că e jucător bun, că ne folosim de el, dar așa ceva! Nici nu-mi trecea prin cap. Nu mă gândeam că o să fie așa ceva“, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Cei de la FCSB au câştigat titlul şi au un avans confortabil în fruntea Ligii 1. Au ajuns la 9 puncte avans faţă de cei de la CFR Cluj, echipa de pe locul secund. FCSB se pregăteşte să sărbătorească titlul alături de fani. Sâmbătă vor primi trofeul pe Arena Naţională, după meciul cu Universitatea Craiova. Apoi, în ultima rundă, FCSB joacă în deplasare, contra celor de la CFR Cluj.