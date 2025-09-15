Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului. Titularii care sunt OUT: "Altă formulă" - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului, după remiza cu Csikszereda, scor 1-1, din etapa a noua a Ligii 1. Patronul campioanei s-a declarat extrem de nemulţumit de evoluţia echipei sale, care are doar şapte puncte în campionat.
În acest context, Gigi Becali a pregătit să-l scoată din primul 11 pe David Miculescu, în meciurile din Liga 1, şi să-l treacă pe Daniel Bîrligea în bandă, urmând ca atacant să fie ori Denis Alibec, ori Mamadou Thiam.
Gigi Becali pregăteşte schimbări radicale în primul 11 al FCSB-ului
Totodată, Becali a transmis că în primul 11 al FCSB-ului nu se vor mai regăsi şi Darius Olaru şi Florin Tănase, urmând ca ei să joace pe rând, unul câte o repriză.
Patronul campioanei a anunţat că-i va oferi şanse şi lui Dennis Politic, în următoarele meciuri. Mijlocaşul transferat de la Dinamo a bifat doar 55 de minute în ultimele cinci meciuri ale roş-albaştrilor.
“Acum vor juca alţi jucători, dacă tot e compromis play-off-ul, jucăm cu altă formulă. Vor juca Tănase sau Olaru, o repriză unul, o repriză altul. O să joace Bîrligea. Îmi plăcea când juca şi-n bandă. Dacă l-am luat, de ce să nu joace în bandă, că nu are realizări Miculescu cu echipe mici.
Să joace Bîrligea în bandă, joc cu atacant Alibec sau Thiam. Joacă şi Politic (n.r. în stânga). De ce l-am luat pe Politic, să-l ţin? Lasă, să-l văd eu. Thiam are putere, ţine mingea.
Bîrligea o să fie Lăcătuş, s-a învăţat să dribleze. Nu prea dribla. Dacă şi driblează, vitează are, ia să-l bag în bandă, că e săgeata din Carpaţi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
În următoarea etapă de campionat, FCSB se va duela cu Botoşani. Meciul se va disputa vineri, de la ora 21:00.
