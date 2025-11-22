Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei - Antena Sport

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Patronul campioanei a pus pe listă un jucător de la echipa națională care l-a încântat pe Mircea Lucescu.
Gigi Becali a anunțat deja că-și dorește să facă cinci transferuri în iarnă. Patronul campioanei vrea să-și întărească echipa care în acest momentul ocupă locul 9 în Liga 1.
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB
Conform digisport.ro, noua țintă a lui Gigi Becali este Lisav Eissat. Fundașul de 20 de ani, convocat de Mircea Lucescu la națională, i-a atras atenția patronului campioanei, care este în căutare de fundași pentru FCSB.
Fundașul care a ales să reprezinte România, în detrimentul Israelului, evoluează la Maccabi Haifa. Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.
Gigi Becali este decis să aducă și jucători din străinătate la FCSB, în perioada de mercato care se apropie. Patronul roș-albaștrilor l-a trimis pe Mihai Stoica în Portugalia pentru a găsi jucători, semn că este dispus să aducă la echipa sa și fotbaliști din alte ligi.
Lisav Eissat mai are contract cu Maccabi Haifa până în vara lui 2027. Acesta poate evolua atât pe postul de fundaș central, cât și pe cel de fundaș stânga, post pe care este titular Risto Radunovic. Tânărul fundaș ar putea fi o soluție pentru campioană și pentru regula U21, el având doar 20 de ani.
După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu l-a lăudat pe Lisav Eissat și a transmis că speră să-l vadă pe fundaș evoluând la o echipă din Liga 1: „Mi-a plăcut foarte mult Eissat ăsta, care are 20 de ani. Mi-au plăcut și ceilalți, dar pentru unul care a debutat într-un meci oficial.În prima repriză îi era frică să și paseze. Așa se întâmplă, emoțiile astea nu le poți controla. Sper să-l văd pe Eissat în campionatul României”, a spus selecționerul.
Lisav Eissat a fost aproape și de un transfer la Dinamo, lucru confirmat de Andrei Nicolescu. Președintele „câinilor” a transmis că transferul a picat din cauza sumei cerute în schimbul lui: „Eu am vorbit cu domnul Lucescu despre Lisav. Anul acesta noi am vrut să îl transferăm din nou, numai că a ajuns la o cotă bună și nu ne-am mai putut apropia de el”, a spus oficialul lui Dinamo, conform primasport.ro.
