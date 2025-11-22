Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei - Antena Sport

Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Patronul campioanei a pus pe listă un jucător de la echipa națională care l-a încântat pe Mircea Lucescu.

Gigi Becali a anunțat deja că-și dorește să facă cinci transferuri în iarnă. Patronul campioanei vrea să-și întărească echipa care în acest momentul ocupă locul 9 în Liga 1.

Conform digisport.ro, noua țintă a lui Gigi Becali este Lisav Eissat. Fundașul de 20 de ani, convocat de Mircea Lucescu la națională, i-a atras atenția patronului campioanei, care este în căutare de fundași pentru FCSB.

Fundașul care a ales să reprezinte România, în detrimentul Israelului, evoluează la Maccabi Haifa. Eissat a fost debutat la națională de Mircea Lucescu la acțiunea de luna trecută a „tricolorilor”. El a fost titular în amicalul cu Moldova, cât și în meciul cu San Marino din această lună.

Gigi Becali este decis să aducă și jucători din străinătate la FCSB, în perioada de mercato care se apropie. Patronul roș-albaștrilor l-a trimis pe Mihai Stoica în Portugalia pentru a găsi jucători, semn că este dispus să aducă la echipa sa și fotbaliști din alte ligi.