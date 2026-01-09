S-a transferat! CFR Cluj şi-a dat acordul. Cu cine a semnat atacantul - Antena Sport

Ziua şi plecarea de la CFR Cluj. Un alt jucător a fost pus pe liber de Daniel Pancu şi s-a despărţit de ardeleni. Este vorba de Iacopo Cernigoi, care a semnat în Liga 3 din Italia.

Iacopo Cernigoi a semnat cu Virtus Verona, care a oficializat transferul pe rețelele sociale. Clubul din Serie C a anunțat că atacantul a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire. Cernigoi a mai evoluat la Virtus Verona în perioaa 2015-2016.

Cernigoi a semnat în toamna anului trecut cu CFR Cluj. El a venit atunci de la Rimini, din postura de jucător liber de contract. Pentru ardeleni, atacantul a evoluat în doar cinci partide şi a fost lăsat să plece liber de contract.