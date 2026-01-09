Florin Tănase, OUT la meciul cu Beşiktaş! Motivul pentru care vedeta FCSB-ului nu e nici măcar rezervă - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) nu va juca deloc la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş. Staff-ul campioanei României a decis să îl menajeze pe decarul FCSB-ului.

Valentin Creţu (37 de ani) a fost şi el menajat la partida cu Beşiktaş, singurul amical al campioanei României din stagiul de pregătire din Antalya.

Florin Tănase, menajat la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş

Mihai Popescu (32 de ani) nu e nici el în lot, el pregătindu-se separat în Antalya. Totodată, nici pe Ionuţ Cercel (19 ani) FCSB nu contează la meciul cu Beşiktaş. Cercel a fost absent de la începutul lui noiembrie de la FCSB din pricina unei accidentări.

Echipele de start la duelul FCSB – Beşiktaş:

FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea

Rezerve: M.Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous