Florin Tănase, OUT la meciul cu Beşiktaş! Motivul pentru care vedeta FCSB-ului nu e nici măcar rezervă - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) nu va juca deloc la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş. Staff-ul campioanei României a decis să îl menajeze pe decarul FCSB-ului.
Valentin Creţu (37 de ani) a fost şi el menajat la partida cu Beşiktaş, singurul amical al campioanei României din stagiul de pregătire din Antalya.
Florin Tănase, menajat la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş
Mihai Popescu (32 de ani) nu e nici el în lot, el pregătindu-se separat în Antalya. Totodată, nici pe Ionuţ Cercel (19 ani) FCSB nu contează la meciul cu Beşiktaş. Cercel a fost absent de la începutul lui noiembrie de la FCSB din pricina unei accidentări.
Echipele de start la duelul FCSB – Beşiktaş:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic – Cisotti, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea
Rezerve: M.Popa, Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Alibec, D. Popa, Ciobanu, Politic, Oct. Popescu, Stoian, Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
Beșiktaș: Destanoglu – Bulut, Djalo, Topcu, R. Yilmaz, K.Yilmaz, Kokcu, Cerny, Roshica, Șahihn, Bircan,
Rezerve: Bilgin, Yașar, Tiknaz, Ucan, Uduokhai, Sazdag, Silva, Pogda
Antrenor: Sergen Yalcin
- Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş
- Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
- FCSB – Beșiktaș 1-2. Campioana a deschis scorul prin Thiam, dar a fost întoarsă de turci
- Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB
- Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo