Gigi Becali, prima reacție despre posibilul transfer al lui Andrei Ivan la FCSB: „Dacă vrea Mirel…”

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe UTA, scor 1-0, în etapa a doua de play-out. Campioana a înregistrat prima victorie, după revenirea pe bancă a lui Mirel Rădoi.
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de succesul echipei sale. El a subliniat posesia avută de FCSB și nu l-a deranjat că roș-albaștrii au avut un singur șut pe poartă.
Gigi Becali, prima reacție după FCSB – UTA 1-0
Gigi Becali a vorbit și despre eventualul transfer al lui Andrei Ivan la FCSB. Patronul de la FCSB a transmis că mutarea s-ar putea realiza doar dacă îl vrea Mirel Rădoi.
Atacantul care în prezent evoluează în Grecia s-a despărțit de Universitatea Craiova în vară, atunci când antrenorul oltenilor era Mirel Rădoi.
„N-am avut emoţii. Aveam emoţii pentru o lovitură liberă?
Era 70-30 posesia la pauză. Când e mingea la mine, posesia, ocazii am avut. Pe mine mă interesează jocul (n.r: Dar un singur şut pe poartă) Vreau la fiecare meci câte un şut pe poartă, gol.
(N.r. Despre transferul lui Andrei Ivan) Habar n-am. Nu m-a sunat. E posibil, dar îmi spunea Mirel. Dacă vrea să-l ia, să-l ia. Nu ştiu nimic, nici măcar un cuvinţel.
Înseamnă că nu-i adevărat. Hai să nu mai discutăm de lucrul ăsta, că e aiurea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.
