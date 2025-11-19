Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români! A fost adoptată Legea Novak - Antena Sport

Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Şi anume, cluburile vor fi obligate ca de anul viitor să aibă cel puțin 40% sportivi români pe teren.

La inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, a fost aprobat ca Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile.

„Realitatea dură este că jucătorii români nu au oportunități să joace în echipele lor de club. Această situație se regăsește în fotbal, handbal și baschet. Nu este nevoie de o mare expertiză în sport pentru a înțelege că, fără minute de joc la club, un sportiv nu poate să performeze la echipa națională. În prezent, cele mai de succes discipline sportive din România sunt polo și volei, unde joacă cei mai mulți jucători români. În România, ne confruntăm cu un sistem corupt care face ca jucătorii români să aibă dificultăți în a atinge măcar 40% participare în echipele lor, în contrast cu țări precum Italia, Franța și Spania, unde minimul pentru jucătorii autohtoni este de 60%. Deși copiii noștri au potențial, din păcate, în țara noastră se prioritizează mai mult beneficiile financiare cu impresarii. Avem unul dintre cele mai corupte sisteme din sporturile de echipă, în care bugetul statului este îndreptat în principal spre sportivii străini, nu spre cei români“, este mesajul lui Eduard Novak.

Dacă legea este încălcată, sunt prevăzute şi amenzi drastice între 500.000 și 1.000.000 de lei!

După ce președintele României își va da avizul pentru aceste modificări, legea va intra în vigoare din sezoanele viitoare ale tuturor competițiilor interne.