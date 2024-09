Gigi Becali, probleme cu Mihai Pintilii la FCSB! Totul a ajuns la urechile patronului: "Mi-a spus MM!" - Antena Sport

Gigi Becali a transmis că a primit o ofertă de două milioane de euro, în schimbul titularului său de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a declarat că e gata să renunţe la Şut dacă va primi cu 500.000 de euro mai mult din partea arabilor.

Gigi Becali a transmis că Adrian Şut va avea un salariu de aproape două milioane de euro pe an, la viitoarea sa echipă, dacă se va realiza transferul.

„Șut e posibil să plece, mi-au dat 2 milioane, am cerut 2,5 și asta basta. În Arabia. M-a disperat, plânge pe la toți și pe la Pintilii, pe la MM, că iau 1,8 milioane în 2 ani.

Atunci am zis, bine mă, ce să fac, să îl las să plângă? M-am gândit așa, am întărit echipa, l-am luat pe Bîrligea.

Nu știu oricum, adică Șut nu știu dacă pleacă, am spus ipoteze. Au dat prima dată 1,5 și după am cerut. Au dat după 2 și am spus eu 3. Eu 2,5 v-am spus vouă, dar nu le-am spus lor”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

Adrian Şut este unul dintre jucătorii de bază de la FCSB. Acesta este cotat la 2,7 milioane de euro, conform site-urilor de specilitate. Mijlocaşul a fost transferat de campioană gratis de la Clinceni, în 2019.