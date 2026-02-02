Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 121-111. Shai Gilgeous-Alexander şi-a condus echipa spre victorie cu o prestaţie de MVP - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Petrescu Publicat: 2 februarie 2026, 12:04

Oklahoma City Thunder a obţinut a șasea victorie “wire to wire” a sezonului, adică un succes în care adversara nu a avut niciodată măcar avantaj de vreun punct.

Shai Gilgeous-Alexander a oferit o noua demonstraţie demnă de MVP, 34 puncte şi 13 pase decisive, a 34-a partida din acest sezon cu cel puţin 30 puncte pentru el şi record stagional la assist-uri.

Cason Wallace a avut şi el o noapte magică marcând de şapte ori de la distanţă, un record al carierei. El a încheiat cu 27 puncte.

Revenit în urmă cu două zile după mai bine de o lună în afara terenului, Nikola Jokic nu a mai repetat prestaţia cu Clippers de vineri, când a terminat cu 31 puncte şi 8/11 din acţiune, şi a strâns doar 16 puncte, 8 pase decisive şi 7 recuperări, numere bune, dar sub ceea ce oferă în general “Jokerul”.

A fost prima întâlnire a sezonului între cele două formaţii după seria epică care a necesitat şapte meciuri în playoff-ul anterior, aceasta găsindu-le pe cele două echipe pe primele două locuri in Conferința de Vest. Se întâlnesc din nou pe 27 februarie (n.r. 28 în România) într-un meci care va fi din nou LIVE în AntenaPLAY.

