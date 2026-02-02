Europe Top 16 Cup (5-8 februarie, AntenaPLAY). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, calificaţi - Antena Sport

Europe Top 16 Cup se va desfăşura în perioada 5-8 februarie, la Montreux, şi va fi transmisă în AntenaPLAY. Cei mai buni 16 jucători ai Europei, la masculin şi feminin, vor lupta pentru supremaţie.

Europe Top 16 Cup e live în AntenaPLAY

România are deja trei reprezentanţi pe tablourile principale de la Montreux, pe Bernadette Szocs şi Eliza Samara, la feminin, şi pe Eduard Ionescu, la masculin. De asemenea, Andreea Dragoman va fi în calificări, iar Adina Diaconu, Iulian Chiriţă şi Ovidiu Ionescu sunt rezerve.

Primii 14 jucători ai Europei din clasamentele de început de an vor accede direct pe tabloul principal, iar ocupanţii locurilor 15-22 vor lupta în calificări, pentru ultimele două poziţii disponibile.

Tabloul masculin

1. Truls Moregard

2. Alexis Lebrun

3. Felix Lebrun

4. Darko Jorgic

5. Benedikt Duda

6. Patrick Franziska

7. Dang Qiu

8. Dimitrij Ovtcharov

9. Anton Kallberg

10. Anders Lind

11. Simon Gauzy

12. Jonathan Groth

13. Marcos Freitas

14. Eduard Ionescu

Calificări

15. Alvaro Robles

16. Andrej Gacina

17. Milosz Redzimski

18. Tomisloav Pucar

19. Kristian Karlsson

20. Daniel Habesohn

21. Joao Geraldo

22. Pedro Osiro