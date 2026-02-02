Închide meniul
Europe Top 16 Cup (5-8 februarie, AntenaPLAY). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu, calificaţi

Antena Sport Publicat: 2 februarie 2026, 12:00

Eliza Samara şi Bernadette Szocs - Profimedia Images

Europe Top 16 Cup se va desfăşura în perioada 5-8 februarie, la Montreux, şi va fi transmisă în AntenaPLAY. Cei mai buni 16 jucători ai Europei, la masculin şi feminin, vor lupta pentru supremaţie.

Europe Top 16 Cup e live în AntenaPLAY

România are deja trei reprezentanţi pe tablourile principale de la Montreux, pe Bernadette Szocs şi Eliza Samara, la feminin, şi pe Eduard Ionescu, la masculin. De asemenea, Andreea Dragoman va fi în calificări, iar Adina Diaconu, Iulian Chiriţă şi Ovidiu Ionescu sunt rezerve.

Primii 14 jucători ai Europei din clasamentele de început de an vor accede direct pe tabloul principal, iar ocupanţii locurilor 15-22 vor lupta în calificări, pentru ultimele două poziţii disponibile.

Tabloul masculin

1. Truls Moregard
2. Alexis Lebrun
3. Felix Lebrun
4. Darko Jorgic
5. Benedikt Duda
6. Patrick Franziska
7. Dang Qiu
8. Dimitrij Ovtcharov
9. Anton Kallberg
10. Anders Lind
11. Simon Gauzy
12. Jonathan Groth
13. Marcos Freitas
14. Eduard Ionescu

Calificări

15. Alvaro Robles
16. Andrej Gacina
17. Milosz Redzimski
18. Tomisloav Pucar
19. Kristian Karlsson
20. Daniel Habesohn
21. Joao Geraldo
22. Pedro Osiro

Rezerve

1. Iulian Chiriţă
2. Thibault Poret
3. Andre Bertemeier
4. Martin Allegro
5. drien Rassenfosse
6. Luka Mladenovic
7. Ovidiu Ionescu

Tabloul feminin

1. Sabine Winter
2. Sofia Polcanova
3. Bernadette Szocs
4. Ying Han
5. Jia Nan Yuan
6. Eliza Samara
7. Prithika Pavade
8. Jieni Shao
9. Nina Mittelham
10. Linda Bernstrom
11. Fu Yu
12. Maria Xiao
13. Natalia Bajor
14. Xiaona Shan

Calificări

15. Anna Hursey
16. Annett Kaufmann
17. Charlotte Lutz
18. Andreea Dragoman
19. Izabela Lupulesku
20. Lea Rakovac
21. Georgina Pota
22. Rachel Moret

Rezerve

1. Christina Kallberg
2. Giorgia Piccolin
3. Brritt Ferland
4. Yuan Wan
5. Gaia Monfardini
6. Adina Diaconu
7. Ivana Malobabic

Eliza Samara, finalistă în 2025

Eliza Samara a reuşit o peformanţă spectuloasă la ediţia din 2025 a Europe Top 16 Cup. Atunci, ea a cucerit medalia de argint, fiind învinsă cu 2-3 de Ying Han.

A fost 11-6, 11-9, 9-11, 8-11, 11-4 pentru sportiva din Germania, care a câştigat pentru a treia oară în carieră competiţia transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

