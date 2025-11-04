Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua - Antena Sport

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie, recursul celor de la FCSB în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Lovitura este una uriașă pentru patronul Gigi Becali.
Florin Talpan a reacționat imediat după aflarea deciziei și a transmis că îi va mai da o lovitură finanțatorului campioanei României, într-un alt proces.
Gigi Becali, reacție după lovitura primită în procesul pentru marca Steaua
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat un verdict final marți în ceea ce privește recursul avocaților de la FCSB, cu privire la procesul pentru marca Steaua.
Concret, aceștia au respins cererea venită din partea clubului patronat de Gigi Becali, ceea ce înseamnă că pe speța mărcii Steaua nu mai există nicio cale de atac rămasă.
Chiar și așa, latifundiarul din Pipera s-a arătat nepăsător de decizia luată de ÎCCJ și a transmis că nu este o chestiune de interes pentru el, ci mai degrabă pentru avocații săi.
„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit fanatik.ro.
