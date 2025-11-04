Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 19:02

Comentarii
Gigi Becali, reacție bizară după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua

Gigi Becali, scandalul cu marca Steaua / Colaj Antena Sport

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie, recursul celor de la FCSB în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Lovitura este una uriașă pentru patronul Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Talpan a reacționat imediat după aflarea deciziei și a transmis că îi va mai da o lovitură finanțatorului campioanei României, într-un alt proces.

Gigi Becali, reacție după lovitura primită în procesul pentru marca Steaua

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat un verdict final marți în ceea ce privește recursul avocaților de la FCSB, cu privire la procesul pentru marca Steaua.

Concret, aceștia au respins cererea venită din partea clubului patronat de Gigi Becali, ceea ce înseamnă că pe speța mărcii Steaua nu mai există nicio cale de atac rămasă.

Chiar și așa, latifundiarul din Pipera s-a arătat nepăsător de decizia luată de ÎCCJ și a transmis că nu este o chestiune de interes pentru el, ci mai degrabă pentru avocații săi.

Reclamă
Reclamă

„Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
19:45
LIVE SCORESlavia Praga – Arsenal şi Napoli – Frankfurt se joacă ACUM. Liverpool – Real Madrid, la 22:00, cu Istvan Kovacs arbitru
19:45
Avocatul FCSB-ului, reacție furibundă după ce ÎCCJ a respins recursul privind marca Steaua
19:42
“Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
18:37
BREAKING NEWSLovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer
18:30
Aryna Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios în „Bătălia sexelor”
18:19
Stefano Pioli, demis de Fiorentina, după ce formaţia viola a devenit “lanterna” clasamentului în Serie A
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”