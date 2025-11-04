Lovitură pentru Gigi Becali! ÎCCJ s-a pronunțat, iar Florin Talpan este în al nouălea cer - Antena Sport

Gigi Becali a primit o lovitură devastatoare din partea Înaltei Curți de Casare și Justiție. Instituția s-a pronunțat în procesul pentru marcă dintre Steaua și FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceștia au respins recursul făcut de avocații campioanei României, astfel că în prezent nu mai există cale de atac în ceea ce privește marca Steaua.

ÎCCJ a respins recursul FCSB în procesul pentru marca Steaua

Gigi Becali a primit o lovitură grea în ceea ce privește procesul pentru marca Steaua. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul făcut de avocații campioanei din Liga 1.

Astfel, nu mai există nicio cale de atac pentru gruparea patronată de latifundiarul din Pipera. Florin Talpan a aflat verdictul instituției și a avut o reacție incredibilă.

„Am câștigat?! Super! S-a respins recursul deci, foarte bine. Sunt foarte bucuros că am stat cu emoții toată ziua. Am sunat și pe la 4, dar nu se știa nimic. E o victorie foarte mare. Voi câștiga și procesul pentru prejudiciu!”, a fost reacția lui Florin Talpan, potrivit fanatik.ro.