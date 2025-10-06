Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB - Craiova: "Penibilitate" - Antena Sport

Gigi Becali a venit cu replica pentru Sorin Cârţu, după ce preşedintele de onoare al Universităţii Craiova s-a plâns de arbitrajul din meciul cu FCSB. Campioana i-a învins pe olteni la limită, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase din penalty.
Sorin Cârţu l-a acuzat pe Sorin Costreie, arbitrul din camera VAR, pentru intervenţiile avute. Istvan Kovacs a revăzut la marginea terenului fazele controversate, dictând trei penalty-uri pentru campioană, unul dintre ele nefiind validat după consultarea VAR-ului.
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova 1-0
Gigi Becali nu s-a plâns de arbitraj şi a transmis că Sorin Costreie a procedat corect atunci când l-a atenţionat de la VAR pe Istvan Kovacs. Patronul de la FCSB s-a arătat şocat de acuzaţiile lansate de preşedintele oltenilor.
“Oamenii ăştia nu-şi dau seama de evidenţă şi de penibilitate. Bă, Costreie nu a dat el, doar i-a zis lui Istvan să vină să vadă. Ce era să facă? Că dacă sunt din Pipera, am oftică pe Becali, îi vine mingea-n mână lui Ştefan şi nu am voie, se supără Cârţu?
Îţi dai seama ce aiureală? Până unde s-a ajuns. N-am vorbit cu Pandele de şapte luni de zile, nici la telefon. A fost o chestiune politică, s-a supărat el pe mine, după o săptămână i-am trimis prin telefonul finei, că el nu are telefon. Să vadă că nu sunt supărat. M-am împăcat cu el”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB
Costreie a intervenit în cele mai controversate momente ale meciului. Istvan Kovacs a acordat penalty în minutul 5 pentru FCSB după un duel în careu între Bîrligea şi Romachuk, însă decizia a fost întoarsă din camera VAR. Tot Costreie a intervenit şi în minutul 39, atunci când Screciu l-a faultat în careu pe Alexandru Stoian. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Florin Tănase.
“Când joacă FCSB-ul, e întotdeauna şef, e din Voluntari şi Costreie. Nu fac nicio legătură. La noi întotdeauna sunt amplificate. La Botoşani a trecut cu vederea VAR-ul. Noi dacă ridicăm mingea la fileu, cum să nu te execute. E incredibil, nu mai înţeleg. Simt imediat arbitrul dacă are ceva afecţiune pentru X sau pentru Y. Istvan e cel mai bun, dar atâta timp cât nu greşeşti, meciuri tari. Cum vii tu, în minutul 5, cu penalty. Ce imagine transmiţi pentru una dintre echipe. De atunci şi-au dat seama că avem întâmpinare”, a declarat Sorin Creţu, conform fanatik.ro, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
