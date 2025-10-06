Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB - Craiova: "Penibilitate" - Antena Sport

Gigi Becali a venit cu replica pentru Sorin Cârţu, după ce preşedintele de onoare al Universităţii Craiova s-a plâns de arbitrajul din meciul cu FCSB. Campioana i-a învins pe olteni la limită, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorin Cârţu l-a acuzat pe Sorin Costreie, arbitrul din camera VAR, pentru intervenţiile avute. Istvan Kovacs a revăzut la marginea terenului fazele controversate, dictând trei penalty-uri pentru campioană, unul dintre ele nefiind validat după consultarea VAR-ului.

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova 1-0

Gigi Becali nu s-a plâns de arbitraj şi a transmis că Sorin Costreie a procedat corect atunci când l-a atenţionat de la VAR pe Istvan Kovacs. Patronul de la FCSB s-a arătat şocat de acuzaţiile lansate de preşedintele oltenilor.

“Oamenii ăştia nu-şi dau seama de evidenţă şi de penibilitate. Bă, Costreie nu a dat el, doar i-a zis lui Istvan să vină să vadă. Ce era să facă? Că dacă sunt din Pipera, am oftică pe Becali, îi vine mingea-n mână lui Ştefan şi nu am voie, se supără Cârţu?

Îţi dai seama ce aiureală? Până unde s-a ajuns. N-am vorbit cu Pandele de şapte luni de zile, nici la telefon. A fost o chestiune politică, s-a supărat el pe mine, după o săptămână i-am trimis prin telefonul finei, că el nu are telefon. Să vadă că nu sunt supărat. M-am împăcat cu el”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.