Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune - Antena Sport

După ce a aflat că nu va putea conta pe Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong (27 de ani) până la sfârşitul anului, Dinamo primeşte şi o veste bună.

Adrian Mazilu (20 de ani) a fost pe foaia de joc la meciul FC Botoşani – Dinamo 1-1, iar puştiul-minune ar putea debuta curând pentru “câini” într-un meci oficial.

Adrian Mazilu ar putea debuta la Dinamo cu fosta lui echipă, Farul, în Cupă

Potrivit gsp.ro, Adrian Mazilu ar putea juca în meciul Farul – Dinamo, programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 18:30. Farul e chiar fosta echipă a lui Mazilu, care îl transfera la Brighton în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale lui Adrian Mazilu.

Tânărul fotbalist a fost măcinat de accidentări după transferul la formaţia engleză, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 7 aprilie 2024. A evoluat atunci numai 9 minute pentru Vitesse Arnhem, în înfrângerea acestei echipe, 0-3, cu NEC Nijmegen. Mazilu era împrumutat la Vitesse de Brighton.