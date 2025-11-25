Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune - Antena Sport

După ce a aflat că nu va putea conta pe Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong (27 de ani) până la sfârşitul anului, Dinamo primeşte şi o veste bună.
Adrian Mazilu (20 de ani) a fost pe foaia de joc la meciul FC Botoşani – Dinamo 1-1, iar puştiul-minune ar putea debuta curând pentru “câini” într-un meci oficial.
Adrian Mazilu ar putea debuta la Dinamo cu fosta lui echipă, Farul, în Cupă
Potrivit gsp.ro, Adrian Mazilu ar putea juca în meciul Farul – Dinamo, programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 18:30. Farul e chiar fosta echipă a lui Mazilu, care îl transfera la Brighton în schimbul sumei de 3 milioane de euro.
Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale lui Adrian Mazilu.
Tânărul fotbalist a fost măcinat de accidentări după transferul la formaţia engleză, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 7 aprilie 2024. A evoluat atunci numai 9 minute pentru Vitesse Arnhem, în înfrângerea acestei echipe, 0-3, cu NEC Nijmegen. Mazilu era împrumutat la Vitesse de Brighton.
Cotat în trecut la 2.5 milioane de euro, Mazilu valorează în prezent 1 milion de euro, potrivit transfermarkt.com.
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, anunţa la conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani că Mazilu s-a antrenat şi el cu echipa.
„Avem și o veste bună, ieri s-a antrenat Mazilu pentru prima dată cu restul echipei. Și astăzi, la fel, s-a antrenat din nou cu echipa. Nu va juca cu Botoșani, dar va fi în lot.
Vreau să-l conectez cu ceilalți jucători. A făcut câteva teste săptămâna asta, e din ce în ce mai bine. Aș vrea să joace în acest an, dar nu vom risca, vom urmări progresul lui. Până acum, lucrurile sunt OK”, declara Zeljko Kopic.
