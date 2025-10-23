Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: "Lumea a înnebunit acum" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o replică dură pentru cei care au văzut un blat la meciul Metaloglobus – FCSB, 2-1. Latifundiarul crede că astfel de acuzaţii sunt nefondate. În stilul caracterisitic, patronul FCSB crede că rețelele de socializare sunt “vinovate” de faptul că oamenii au ajuns să gândească la astfel de lucruri.

“Orice nebun care zice pe TikTok. Nu putem să facem așa. Dacă acuză cineva…Pe TikTok poate să zică orice. Lumea a înnebunit acum. După doi-trei ani de TikTok, orice om normal se face nebun. O să vedeți voi. Vă spuneam de vaccin, nu credeați”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Gigi Becali a schimbat obiectivul, vrea evitarea retrogradării

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a avut un discurs furibund și a declarat că principalul obiectiv al echipei sale este evitarea retrogradării. Patronul campioanei a dat de înțeles că nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, roș-albaștrii fiind la cinci puncte față de locul șase.

“Fac şi eu ca Rotaru, obiectivul numărul 1 să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off şi obiectivul numărul 3 să luăm campionatul”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.