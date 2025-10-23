Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: "Lumea a înnebunit acum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: “Lumea a înnebunit acum”

Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: “Lumea a înnebunit acum”

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 9:12

Comentarii
Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: Lumea a înnebunit acum

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a avut o replică dură pentru cei care au văzut un blat la meciul Metaloglobus – FCSB, 2-1. Latifundiarul crede că astfel de acuzaţii sunt nefondate. În stilul caracterisitic, patronul FCSB crede că rețelele de socializare sunt “vinovate” de faptul că oamenii au ajuns să gândească la astfel de lucruri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Orice nebun care zice pe TikTok. Nu putem să facem așa. Dacă acuză cineva…Pe TikTok poate să zică orice. Lumea a înnebunit acum. După doi-trei ani de TikTok, orice om normal se face nebun. O să vedeți voi. Vă spuneam de vaccin, nu credeați”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Gigi Becali a schimbat obiectivul, vrea evitarea retrogradării

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a avut un discurs furibund și a declarat că principalul obiectiv al echipei sale este evitarea retrogradării. Patronul campioanei a dat de înțeles că nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, roș-albaștrii fiind la cinci puncte față de locul șase.

“Fac şi eu ca Rotaru, obiectivul numărul 1 să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off şi obiectivul numărul 3 să luăm campionatul”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Observator
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
11:02
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum”
10:49
Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026
10:48
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!
10:39
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială”
10:23
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
10:05
Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul!
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 5 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 6 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!