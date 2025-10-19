Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru”

Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru”

Publicat: 19 octombrie 2025, 9:47

Comentarii
Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: Fac și eu ca Rotaru”

Gigi Becali, în timpul unui meci, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali a anunțat ce obiectiv incredibil are la FCSB, după eșecul rușinos cu Metaloglobus. Patronul campioanei a anunțat că se teme chiar de retrogradare. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus a învins-o cu 2-1 pe FCSB și a obținut astfel prima victorie din istorie în Liga 1. Nou-promovata rămâne însă pe ultimul loc, în timp ce campioana a ratat șansa de a se apropia de play-off. 

Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB 

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a avut un discurs furibund și a declarat că principalul obiectiv al echipei sale este evitarea retrogradării. Patronul campioanei a dat de înțeles că nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, roș-albaștrii fiind la cinci puncte față de locul șase. 

“Fac şi eu ca Rotaru, obiectivul numărul 1 să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off şi obiectivul numărul 3 să luăm campionatul”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro. 

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte. 

Reclamă
Reclamă

La Clinceni, arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalti, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat.  

Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55. Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre. 

Persoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internareaPersoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 26 de ani a refuzat internarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum
Observator
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul despre marea rivală din tenis a Simonei Halep. Cum a reușit să ajungă la o avere de 220 de milioane de dolari: „Mașină de făcut bani”
10:34
VIDEOLionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS
10:03
Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile
9:21
Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A
9:10
Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur
9:00
„Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus
8:50
FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 4 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 5 Anunţul lui Gigi Becali despre plecarea lui Charalambous şi Pintilii 6 VIDEOMax Verstappen pleacă din pole-position în MP al Statelor Unite! Cursa e duminică, de la 22:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”