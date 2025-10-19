Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat ce obiectiv incredibil are la FCSB, după eșecul rușinos cu Metaloglobus. Patronul campioanei a anunțat că se teme chiar de retrogradare.
Metaloglobus a învins-o cu 2-1 pe FCSB și a obținut astfel prima victorie din istorie în Liga 1. Nou-promovata rămâne însă pe ultimul loc, în timp ce campioana a ratat șansa de a se apropia de play-off.
Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB
După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a avut un discurs furibund și a declarat că principalul obiectiv al echipei sale este evitarea retrogradării. Patronul campioanei a dat de înțeles că nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, roș-albaștrii fiind la cinci puncte față de locul șase.
“Fac şi eu ca Rotaru, obiectivul numărul 1 să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off şi obiectivul numărul 3 să luăm campionatul”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
La Clinceni, arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalti, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat.
Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalti pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55. Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
- Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile
- „Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus
- FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută”
- „Eu nu sunt Gigi…”. Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria cu FCSB. Mesajul transmis
- „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus