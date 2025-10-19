Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat ce obiectiv incredibil are la FCSB, după eșecul rușinos cu Metaloglobus. Patronul campioanei a anunțat că se teme chiar de retrogradare.

Metaloglobus a învins-o cu 2-1 pe FCSB și a obținut astfel prima victorie din istorie în Liga 1. Nou-promovata rămâne însă pe ultimul loc, în timp ce campioana a ratat șansa de a se apropia de play-off.

Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB

După meciul de la Clinceni, Gigi Becali a avut un discurs furibund și a declarat că principalul obiectiv al echipei sale este evitarea retrogradării. Patronul campioanei a dat de înțeles că nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, roș-albaștrii fiind la cinci puncte față de locul șase.

“Fac şi eu ca Rotaru, obiectivul numărul 1 să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off şi obiectivul numărul 3 să luăm campionatul”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.