Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale - Antena Sport

Gigi Becali ar urma să nu primească patru milioane de euro de pe urma jucătorilor FCSB-ului care ar putea fi prezenți la Cupa Mondială, așa cum susținea patronul după victoria României cu Austria. De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor ar putea să încaseze maxim 1,5 milioane de euro, într-un caz extrem de favorabil, care presupune în mod evident calificarea “tricolorilor” la turneul final.

Recent, FIFA a anunțat că va mări fondul compensațiilor pentru cluburi care au jucători calificați la turneul final cu 70%, de la aproximativ 180 de milioane de euro la 305 milioane. Asta nu înseamnă însă că sumele per jucător cresc cu același procent, din simplul motiv că sunt cu 16 naționale mai mult la turneul final și implicit mai multe cluburi.

Astfel, potrivit unei analize a gsp.ro, compensația ar ajunge la aproximativ 10.300 de euro pe zi. Competiția durează mai mult, iar asta ar fi un avantaj pentru Gigi Becali, însă nu unul atât de mare încât să se ajungă la cifrele dorite de patron.

Maxim 1,5 milioane de euro pentru Gigi Becali

Perioada în care jucătorii de la FCSB ar urma să fie plătiți la turneul final începe cu prima zi a convocării până la finalul fazei grupelor, cel puțin. Într-un caz favorabil, Becali ar primi undeva la 310.000 de euro per fotbalist, dacă el petrece o lună în America de Nord.

Câți jucători poate trimite FCSB la Cupa Mondială într-un caz extrem de favorabil? Daniel Graovac ar putea participa alături de Bosnia, care este însă în grupa cu România, astfel că cele două variante ar putea să se anuleze una pe alta. La naționala României, campioana ar putea trimite maxim cinci jucători (Târnovanu, Șut, Olaru, Bîrligea și Tănase), iar la alte selecționate fotbaliștii nu au mai fost chemați (Dawa la Camerun, accidentat, sau Ngezana la Africa de Sud).