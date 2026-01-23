Gigi Becali s-a lămurit în privința fotbalistului de la FCSB: „Nu e de noi” - Antena Sport

Eșecul categoric suferit de FCSB la Zagreb l-a nemulțumit teribil pe Gigi Becali, care a trecut deja câțiva jucători pe lista neagră. Primul luat la țintă de patronul roș-albaștrilor a fost Denis Alibec.
Evoluția unuia dintre titularii săi l-a convins pe finanțatorul campioanei României că jucătorul nu este de FCSB. Acesta a fost adus la formația din capitală de Mihai Stoica.
Daniel Graovac, luat la țintă de Gigi Becali
Daniel Graovac a venit din postura de jucător liber de contract la FCSB, însă evoluțiile stoperului nu l-au impresionat pe Gigi Becali, care l-a luat la țintă după jocul cu Dinamo Zagreb.
Patronul Gigi Becali a anunțat că acesta a fost adus la campioana României de Mihai Stoica, dar a explicat că, din punctul său de vedere, nu este de FCSB.
„Pe Graovac nu-l văd nici fundaș dreapta nici central. MM mai are un subiectivism dacă aduce el un jucător. Graovac nu e de noi. Am nevoie de jucători care să zbârnâie.
Pițurcă zicea ‘Forță, viteză, Gigi’. Un fotbalist când îl vrei: forță, viteză. Când nu are viteză, degeaba are forță. Ai văzut Crețu? Crețu nu dă înapoi, are viteză de reacție. Graovac taca, taca, taca”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
