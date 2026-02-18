Cronica de reclamații a Formulei 1. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Max Verstappen a spus-o și mai sec: ”Asta nu mai e Formula 1, e Formula E pe steroizi. Nu-mi place să pilotez aceste mașini”. Olandezul a denumit ”anti-racing” ceea ce se întâmplă în prezent.

Vor fi depășirile mai dificile?

Fostul lui coechipier de la Red Bull, Sergio Perez, i-a dat dreptate. ”Se pare că depășirile vor fi puțin mai dificile, va fi nevoie să-ți gestionezi energia și așa mai departe. Cred că totul va fi haotic mai ales în primele curse, când toată lumea va trebui să se familiarizeze cu unitățile de putere, cu gestionarea lor, cu momentul în care se poate folosi butonul de depășire, cu cantitatea de energie consumată în timpul utilizării, cu toate aceste lucruri. Este foarte, foarte complicat”.

”Ai nevoie de o diplomă să înțelegi F1”

”Am avut zilele trecute o întâlnire cu tehnicienii și ne-au spus cum trebuie să pilotăm. Ai nevoie de o diplomă ca să poți înțelege totul”. a povestit Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial s-a declarat îngrijorat și de faptul că fanii nu vor mai înțelege mare lucru din Formula 1.

Coechipierul lui Lewis de la Ferrari, Charles Leclerc, a fost mai diplomat. ”Nu este cea mai distractivă experiență pe care am avut-o la volanul unei mașini, dar asta este. Trebuie să găsesc distracția într-un mod diferit”, a spus el.

Lui Lando îi place

Esteban Ocon a declarat că toți vor fi nevoiți să uite tot ce au învățat în carierele lor, începând cu pilotarea kart-urilor. Cel mai bizar lucru este să mergi cu frâna de motor în timpul calificărilor. Chiar și atunci când accelerează, piloții trebuie să folosească tehnica „lift and coast” pentru a gestiona energia, o tehnică pe care Ocon a considerat-o „ciudată”, dar mai rapidă, deoarece previne epuizarea puterii la sfârșitul liniilor drepte.

Singurul care nu s-a arătat deranjat de schimbarea de stil adusă de noul regulament este campionul mondial în exercițiu. „A fost foarte distractiv. Mi-a plăcut foarte mult. Formula 1 se schimbă tot timpul. Uneori este mai amuzant să pilotezi, alteori nu este la fel de amuzant.” a spus Norris.