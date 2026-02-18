Cronica de reclamații a Formulei 1. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Parcă niciodată piloții nu au reacționat atât de dur la modificări de regulament. După testele private de la Barcelona și după primele trei zile de teste din Bahrain, deja s-au parcurs zeci și sute de kilometri cu noile mașini. Potrivit noului regulament, ponderea puterii electrice crește de aproape trei ori, ajungând de la 120 kw la 350 kw, aproape la egalitate cu cea oferită de motorul pe combustie.
Ca urmare, energia electrică recuperată prin intermediul MGU-K, în principiu la frânări, va fi folosită, mai ales la ieșirile din viraje și pe liniile drepte, pentru a propulsa mașina, alături de energia furnizată de motorul cu combustie. Alte modificări importante sunt reducerea, în mare măsură, a folosirii efectului de sol. De asemenea, introducerea aerodinamicii active, prin care pilotul poate modifica înclinarea aripilor, de pe ambele punți.
Viteze reduse în viraje, mai mari pe liniile drepte
Ca urmare a acestor schimbări și a altora, mașinile se comportă diferit.
De pildă, față de anul trecut, vitezele în viraje, mai ales în cele medii și lente, a scăzut, în timp ce vitezele de top, înregistrate pe liniile drepte, au crescut. Fernando Alonso a dat ca exemplu virajul al 12-lea de pe pista din Bahrain. Este un viraj mediu de dreapta, pe urcare. Pilotul iberic a spus că, la volanul monopostului din 2026, abordează acel viraj cu o viteză cu 50-60 kilometri pe oră mai mică decât în 2025. ”Astfel, și bucătarul nostru poate pilota mașina.” a conchis Alonso. Puteți citi o explicație a scăderii de viteză în abordarea acestui viraj aici.
În ceea ce privește creșterea de viteză pe liniile drepte, să spunem doar că, la testele din Bahrain de acum câteva zile, Max Verstappen a avut o viteză de 344 kilometri pe oră.
Cuvintele lui Alonso descriu cel mai bine problema. „Ca pilot, îți asumai riscuri. Acum nu mai trebuie să faci asta, ci să economisești energia, pentru că toți o folosim pe liniile drepte și nu vrem să o irosim în viraje. Dar mergând încet în viraje, funcția principală a pilotului, care este de a risca totul în acele zone, cam dispare. Acum nu mai faci mare lucru în viraje”.
Un manager al resurselor
Acesta e pericolul despre care scriam anul trecut. Dintr-un ”creator de viteză”, pilotul se transformă într-un ”manager al resurselor”. Pe anumite zone, mai ales spre sfârșitul liniilor drepte lungi, dacă bateria e goală, pilotul ar fi mai rapid, per total, dacă ar ridica piciorul de pe accelerație și ar încărca bateria. Ceea ce contravine întregii noime a curselor auto, așa cum s-au organizat ele până acum.
Oliver Bearman a declarat: „Lucrul enervant este cu siguranță gestionarea energiei. Să experimentez asta în viața reală pentru prima dată a fost puțin descurajant”.
Max Verstappen a spus-o și mai sec: ”Asta nu mai e Formula 1, e Formula E pe steroizi. Nu-mi place să pilotez aceste mașini”. Olandezul a denumit ”anti-racing” ceea ce se întâmplă în prezent.
Vor fi depășirile mai dificile?
Fostul lui coechipier de la Red Bull, Sergio Perez, i-a dat dreptate. ”Se pare că depășirile vor fi puțin mai dificile, va fi nevoie să-ți gestionezi energia și așa mai departe. Cred că totul va fi haotic mai ales în primele curse, când toată lumea va trebui să se familiarizeze cu unitățile de putere, cu gestionarea lor, cu momentul în care se poate folosi butonul de depășire, cu cantitatea de energie consumată în timpul utilizării, cu toate aceste lucruri. Este foarte, foarte complicat”.
”Ai nevoie de o diplomă să înțelegi F1”
”Am avut zilele trecute o întâlnire cu tehnicienii și ne-au spus cum trebuie să pilotăm. Ai nevoie de o diplomă ca să poți înțelege totul”. a povestit Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial s-a declarat îngrijorat și de faptul că fanii nu vor mai înțelege mare lucru din Formula 1.
Coechipierul lui Lewis de la Ferrari, Charles Leclerc, a fost mai diplomat. ”Nu este cea mai distractivă experiență pe care am avut-o la volanul unei mașini, dar asta este. Trebuie să găsesc distracția într-un mod diferit”, a spus el.
Lui Lando îi place
Esteban Ocon a declarat că toți vor fi nevoiți să uite tot ce au învățat în carierele lor, începând cu pilotarea kart-urilor. Cel mai bizar lucru este să mergi cu frâna de motor în timpul calificărilor. Chiar și atunci când accelerează, piloții trebuie să folosească tehnica „lift and coast” pentru a gestiona energia, o tehnică pe care Ocon a considerat-o „ciudată”, dar mai rapidă, deoarece previne epuizarea puterii la sfârșitul liniilor drepte.
Singurul care nu s-a arătat deranjat de schimbarea de stil adusă de noul regulament este campionul mondial în exercițiu. „A fost foarte distractiv. Mi-a plăcut foarte mult. Formula 1 se schimbă tot timpul. Uneori este mai amuzant să pilotezi, alteori nu este la fel de amuzant.” a spus Norris.
