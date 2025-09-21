Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”

Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”

Publicat: 21 septembrie 2025, 13:37

Comentarii
Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: Va juca echipa a doua”

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Hepta

Gigi Becali e decis să schimbe radical echipa de start a FCSB-ului pentru primul meci din grupa de Europa League. Campioana se va duela cu Go Ahead Eagles joi, de la ora 19:45, în deplasare. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. În acest context, în meciul cu olandezii, Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați. 

Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League 

Astfel, față de meciul cu Botoșani din Liga 1, Florin Tănase, Dennis Politic, Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam, Mihai Toma, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea vor fi schimbați din primul 11. 

Totodată, Gigi Becali l-a taxat pe Mihai Popescu pentru evoluția din meciul cu Botoșani. Nici Dennis Politic nu a scăpat de furia patronului roș-albaștrilor. 

„Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă! 

Reclamă
Reclamă

Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol, iese tovarășul lui de credință, face fault, Politic. Faultează aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, nu trebuia, trebuia să sară, ți-e frică să sari, dar dacă stă în picioare, venea mingea în el, dar el se ferește de minge, parcă venea focul în el.  

S-a dus mingea printre picioarele lui Baba și a dat gol. Al doilea gol, aiurea acolo, era 5-2-5, singur în careu. Al treilea nu mai spun, de antrenament. Niște chestii de te doare capul”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individulFrații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Observator
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
Fanatik.ro
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
16:41
VIDEOVirgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă
16:39
Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo”
16:28
LIVE SCOREPSV – Ajax 1-0. Dennis Man, pe bancă. Ianis Hagi, titular în Bașakșehir – Alanyaspor
16:18
Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League
15:59
VIDEOMax Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton
15:55
Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG, anulat! Motivul deciziei + ziua în care s-ar putea juca
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca