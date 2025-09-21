Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” - Antena Sport

Gigi Becali e decis să schimbe radical echipa de start a FCSB-ului pentru primul meci din grupa de Europa League. Campioana se va duela cu Go Ahead Eagles joi, de la ora 19:45, în deplasare.

După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. În acest context, în meciul cu olandezii, Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați.

Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League

Astfel, față de meciul cu Botoșani din Liga 1, Florin Tănase, Dennis Politic, Daniel Bîrligea, Mamadou Thiam, Mihai Toma, Mihai Lixandru și Alexandru Pantea vor fi schimbați din primul 11.

Totodată, Gigi Becali l-a taxat pe Mihai Popescu pentru evoluția din meciul cu Botoșani. Nici Dennis Politic nu a scăpat de furia patronului roș-albaștrilor.

„Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă!