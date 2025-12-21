Denis Ciobotariu, abătut după FCSB - Rapid 2-1: "Pare că avem o teamă sau nu știu" - Antena Sport

Fundaşul Denis Ciobotariu a afirmat duminică la finalul derby-ului cu FCSB, pierdut cu scorul de 2-1, că pentru a putea face faţă cu brio în play-off formaţia sa ar trebui să schimbe această faţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați. De cealaltă parte, Rapid poate pierde primul loc în urma acestui eșec dacă Universitatea Craiova se va impune în meciul cu Csikszereda de luni.

Denis Ciobotariu, descumpănit după FCSB – Rapid 2-1

“Cred că am făcut o a doua repriză mai bună, după ce am luat golul de 0-2 am început să jucăm mult mai bine. Nu înţeleg de ce, nu îmi dau seama. Jucăm la antrenamente, dar în teren pare că avem o teamă sau nu ştiu.

Nu ştiu de ce începem atât de greu aceste derby-uri, ar trebui să le începem mult mai bine. Eu nu am niciun trac, poate alţii au, nu pot să mă pronunţ. Din păcate, au fost prea puţine momente de care să putem profita, ca să putem să ne batem în play-off trebuie să schimbăm această faţă“, a declarat Ciobotariu, potrivit celor de la digisport.ro, citați de agerpres.ro.

“Nu ştiu dacă am arătat de primul loc, dar putem spune că ne-am bătut de la egal la egal cu FCSB, care este campioana României. Mă îngrijorează faptul că în ultimele partide nu am jucat, cred că acesta este lucrul la care ar trebui să ne gândim cu toţii.