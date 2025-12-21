Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Ciobotariu, abătut după FCSB - Rapid 2-1: "Pare că avem o teamă sau nu știu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Ciobotariu, abătut după FCSB – Rapid 2-1: “Pare că avem o teamă sau nu știu”

Denis Ciobotariu, abătut după FCSB – Rapid 2-1: “Pare că avem o teamă sau nu știu”

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 22:55

Comentarii
Denis Ciobotariu, abătut după FCSB – Rapid 2-1: Pare că avem o teamă sau nu știu

Denis Ciobotariu, în momentul în care comite hențul în FCSB - Rapid / Sport Pictures

Fundaşul Denis Ciobotariu a afirmat duminică la finalul derby-ului cu FCSB, pierdut cu scorul de 2-1, că pentru a putea face faţă cu brio în play-off formaţia sa ar trebui să schimbe această faţă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați. De cealaltă parte, Rapid poate pierde primul loc în urma acestui eșec dacă Universitatea Craiova se va impune în meciul cu Csikszereda de luni.

Denis Ciobotariu, descumpănit după FCSB – Rapid 2-1

Cred că am făcut o a doua repriză mai bună, după ce am luat golul de 0-2 am început să jucăm mult mai bine. Nu înţeleg de ce, nu îmi dau seama. Jucăm la antrenamente, dar în teren pare că avem o teamă sau nu ştiu.

Nu ştiu de ce începem atât de greu aceste derby-uri, ar trebui să le începem mult mai bine. Eu nu am niciun trac, poate alţii au, nu pot să mă pronunţ. Din păcate, au fost prea puţine momente de care să putem profita, ca să putem să ne batem în play-off trebuie să schimbăm această faţă“, a declarat Ciobotariu, potrivit celor de la digisport.ro, citați de agerpres.ro.

Nu ştiu dacă am arătat de primul loc, dar putem spune că ne-am bătut de la egal la egal cu FCSB, care este campioana României. Mă îngrijorează faptul că în ultimele partide nu am jucat, cred că acesta este lucrul la care ar trebui să ne gândim cu toţii.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să revenim după pauză cu altă faţă, mult mai puternici şi să arătăm mult mai bine. Despre asta este vorba, jocul nostru în ultimele etape nu a fost foarte strălucit şi trebuie să schimbăm asta“, a mai spus jucătorul echipei Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
Observator
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
22:52
Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs
22:37
Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: “Îmi pare rău că se termină”
22:31
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB – Rapid: “Cum să faci aşa ceva?”
22:24
Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui!
22:13
FotoDan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta
22:09
Răzvan Lucescu l-a răpus pe marele Rafa Benitez. PAOK a câștigat derby-ul cu Panathinaikos
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului