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Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Echipa lui Denis Drăguş, ofertă colosală pentru fostul star de la Liverpool

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 14:23

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Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Echipa lui Denis Drăguş, ofertă colosală pentru fostul star de la Liverpool

Mohamed Salah / Profimedia

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Mohamed Salah este în centrul atenţiei în ultima perioadă, după despărţirea de Liverpool. Egipteanul a petrecut 9 ani pe Anfield şi este gata pentru o nouă provocare în cariera sa.

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Până acum, toate indiciile arătau că Salah se îndreaptă către Turcia, la Besiktas, chiar dacă cei din conducerea echipei au început un duel la distanţă cu agenţii jucătorului din cauza pretenţiilor ridicate. De toată această situaţie încearcă să profite o altă echipă din Turcia.

Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Trabzonspor a intrat pe fir şi a făcut o ofertă uriaşă

Trabzonspor, echipă de care încă aparţine Denis Drăguş, a venit cu o ofertă incredibilă. Doi ani de contract pentru fostul star de la Liverpool şi 17 milioane de euro. Presa din Turcia susţine că oficialii lui Trabzonspor sunt aproape de a ajunge la o înţelegere cu jucătorul, asta după ce negocierile cu impresarul egipteanului au avansat în ultima perioadă.

După ce Trabzonspor a intrat pe fir, Besiktas a luat o decizie radicală. Clubul a decis să suspende toate negocierile pentru aducerea lui Mohamed Salah, după ce se ajunsese la un acord verbal între cele două părţi. Oferta lui Trabzonspor este peste cea a lui Besiktas. Vulturii i-au oferit 12 milioane de euro pentru două sezoane egipteanului, în condiţiile în care Salah ceruse 15 milioane de euro.

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Vara aceasta, Salah a ajuns alături de naţionala Egiptului până în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, acolo unde a fost eliminată dramatic de Argentina. La turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, el a marcat nu gol şi a oferit două pase decisive în cele cinci meciuri disputate.

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