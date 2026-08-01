Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Echipa lui Denis Drăguş, ofertă colosală pentru fostul star de la Liverpool

Mohamed Salah este în centrul atenţiei în ultima perioadă, după despărţirea de Liverpool. Egipteanul a petrecut 9 ani pe Anfield şi este gata pentru o nouă provocare în cariera sa.

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Până acum, toate indiciile arătau că Salah se îndreaptă către Turcia, la Besiktas, chiar dacă cei din conducerea echipei au început un duel la distanţă cu agenţii jucătorului din cauza pretenţiilor ridicate. De toată această situaţie încearcă să profite o altă echipă din Turcia.

Răsturnare de situaţie în cazul lui Salah! Trabzonspor a intrat pe fir şi a făcut o ofertă uriaşă

Trabzonspor, echipă de care încă aparţine Denis Drăguş, a venit cu o ofertă incredibilă. Doi ani de contract pentru fostul star de la Liverpool şi 17 milioane de euro. Presa din Turcia susţine că oficialii lui Trabzonspor sunt aproape de a ajunge la o înţelegere cu jucătorul, asta după ce negocierile cu impresarul egipteanului au avansat în ultima perioadă.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Trabzonspor make their move for Salah 🇹🇷

The Turkish giants have met with his representatives and officially submitted an offer worth €17m for a 2-year deal, @yagosabuncuoglu reports 🗞️

Trabzonspor are trying to hijack the deal from Beşiktaş 😱 pic.twitter.com/TkzIDYjGeH

— 433 (@433) August 1, 2026

După ce Trabzonspor a intrat pe fir, Besiktas a luat o decizie radicală. Clubul a decis să suspende toate negocierile pentru aducerea lui Mohamed Salah, după ce se ajunsese la un acord verbal între cele două părţi. Oferta lui Trabzonspor este peste cea a lui Besiktas. Vulturii i-au oferit 12 milioane de euro pentru două sezoane egipteanului, în condiţiile în care Salah ceruse 15 milioane de euro.