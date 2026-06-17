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Veste excelentă pentru FCSB! Decizia luată de Auda, în ziua tragerii la sorți din Conference League

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 16:51

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Veste excelentă pentru FCSB! Decizia luată de Auda, în ziua tragerii la sorți din Conference League

FK Auda / Colaj Antena Sport

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FCSB va începe din turul al doilea al UEFA Conference League, acolo unde gruparea antrenată de Marius Baciu o va înfrunta pe FK Auda, formație cu un lot evaluat la aproximativ cinci milioane de euro.

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Chiar în ziua în care a avut loc tragerea la sorți de la Nyon, echipa din Letonia a luat o decizie importantă și a rămas fără unul dintre cei mai importanți jucători.

FK Auda și-a vândut al doilea cel mai important marcator

FCSB va juca în dublă manșă cu FK Auda pentru un loc în turul trei preliminar al UEFA Conference League. Formația antrenată de Marius Baciu a primit o veste excepțională.

Gruparea din Letonia și-a cedat al doilea cel mai important marcator în Belgia, acolo unde fotbalistul va fi adversar cu Darius Olaru. Concret, Josue Vergara, puștiul panamez de doar 18 ani, a plecat pentru 2,5 milioane de euro la Gent, asta deși este evaluat la doar 200.000 de euro.

În aproape cinci luni în tricoul celor de la Auda, Vergara a marcat 13 goluri și a oferit trei pase decisive în 17 apariții, performanțe care i-au adus și titlul de jucătorul lunii aprilie.

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