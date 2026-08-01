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UEFA, prima reacţie după ce FIFA şi-a retras planul controversat! A salutat decizia, dar continuă săgeţile către Infantino

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 14:06

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UEFA, prima reacţie după ce FIFA şi-a retras planul controversat! A salutat decizia, dar continuă săgeţile către Infantino

Aleksander Ceferin şi Gianni Infantino / Profimedia

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UEFA salută decizia FIFA de a-şi retrage planul de a vinde o participaţie în competiţiile sale – inclusiv Cupa Mondială – către companii private.

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Propunerea a fost respinsă în unanimitate de asociaţiile naţionale ale UEFA şi de multe alte federaţii şi confederaţii de toate dimensiunile din întreaga lume, a căror sarcină este de a proteja fotbalul.

UEFA, prima reacţie după ce FIFA şi-a retras planul controversat

”UEFA mulţumeşte tuturor fanilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, asociaţiilor şi confederaţiilor care s-au opus schemei, alături de numeroşii prim-miniştri, şefi de stat şi comentatori care i-au demonstrat preşedintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare. Nu putem continua aşa cu scheme secrete cu termene accelerate, puse la cale de atac de persoane fără chip şi cu beneficii dubioase pentru joc.

Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili şi să-i tragem la răspundere.Este corect ca, în zilele şi săptămânile următoare, UEFA să colaboreze cu asociaţiile sale şi în strânsă cooperare cu alte confederaţii pentru a reflecta asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru şi pentru a concepe un plan care să se asigure că nu se va mai întâmpla. Această analiză ar trebui să fie amănunţită şi fundamentală. Nicio opţiune nu ar trebui exclusă. Actuala conducere FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci şi pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului”, a precizat UEFA.

UEFA a făcut referire şi la preşedintele FIFA, Gianni Infantino: ”Când Gianni Infantino a cerut încrederea şi voturile asociaţiilor membre FIFA pentru a-l alege preşedinte în 2016, el a spus: „Desigur, trebuie să fim transparenţi. Am fost asta în ultimii 15 ani din viaţa mea în UEFA. Va trebui să jucaţi un rol în fiecare zi în viaţa FIFA”, înainte de a le spune părţilor interesate adunate: „Banii FIFA sunt banii voştri. Nu sunt banii preşedintelui FIFA. Sunt banii voştri. Voi sunteţi asociaţiile naţionale, iar banii FIFA trebuie să servească dezvoltării fotbalului şi nu pentru altceva.” El nu a reuşit să îşi îndeplinească ambele promisiuni. Acordul jalnic, ascuns şi opac pe care l-a pus la cale şi a încercat să-l impună a fost orice altceva decât transparent. Şi cu rezerve care se ridică la peste 5 miliarde de dolari, el nu a reuşit nici să folosească banii asociaţiilor în beneficiul fotbalului”.

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UEFA a anunţat că va începe imediat să colaboreze cu partenerii şi părţile interesate din întreaga lume şi din întregul domeniu pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin intermediul programului FIFA Forward existent.

”Trebuie să începem să folosim o parte din acei bani care sunt inactivi în contul bancar al FIFA pentru a oferi impulsul de care au nevoie fotbalul de bază şi fotbalul în general în fiecare dintre cele 211 ţări membre FIFA. Dar nu trebuie să vindem argintul familiei pentru a plăti pentru asta. Aceasta este o victorie pentru întregul sport. Dar nu trebuie să fie sfârşitul poveştii. Propunerea a dispărut. Sarcina de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, se menţionează în comunicatul UEFA.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat, sâmbătă, la proiectul de deschidere a federaţiei către investitori privaţi, care stârnea temeri privind comercializarea fotbalului pe fondul suspiciunilor de conflict de interese.

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„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (…) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino, a cărui poziţie a fost, de altfel, slăbită după demisia recentă a consilierului său principal, Carlos Cordeiro. „Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul forului mondial.

 

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