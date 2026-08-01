Chelsea – Tottenham 1-2. Richarlison a adus victoria la ultima fază

Tottenham a câştigat meciul de pregătire din Australia cu Chelsea, scor 2-1. Tonali şi Richarlison au marcat pentru Spurs, în timp ce Estevao a înscris pentru Chelsea. Richarlison a marcat golul victoriei în al doilea minut al prelungirilor.
Chiar dacă nu toţi jucătorii au revenit la echipele lor de club, cele mai mari echipe din Europa au plecat deja pe alte continente pentru a susţine meciuri de pregătire. Accor Stadium din Sydney a fost gazda acestui meci.
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Chelsea – Tottenham LIVE VIDEO
Min. 90+2: Chelsea – Tottenham 1-2. Richarlison a adus victoria pentru Spurs, după ce a înscris la ultima fază a meciului. Victorie pentru echipa lui Roberto De Zerbi la Sydney.
Min. 48: Cartonaş roşu Tottenham! Danso a rezistat doar trei minute pe teren. Intrat la pauză, el a fost eliminat direct după ce l-a faultat pe Joao Pedro, care scăpase singur cu portarul.
Min. 21: Chelsea – Tottenham 1-1. Estevao a restabilit egalitatea, după o centrare deviată a lui Gittens.
Min. 17: Chelsea – Tottenham 0-1: Tonali a deschis scorul la Sydney cu un şut de la marginea careului. Mingea trimisă de italian a fost deviată decisiv de Colwill.
Min. 1: A început meciul.
Chelsea este pregătită să înceapă o nouă eră sub comanda lui Xabi Alonso. Spaniolul a semnat în această vară cu formaţia de pe Stamford Bridge şi are planuri mari. Şi de partea cealaltă, Roberto De Zerbi vrea să o readucă pe Tottenham în prima parte a clasamentului, după câteva sezoane dezamăgitoare ale lui Spurs.
Înaintea acestui meci, Chelsea a primit mai multe veşti. La scurt timp după ce londonezii au fost amendaţi cu 10 milioane de lire sterline pentru încălcări ale regulamentului în ceea ce priveşte plăţile către agenţi efectuate în perioada în care Roman Abramovich deţinea clubul, a venit vestea că suspendarea lui Mykhailo Mudryk a luat sfârşit.
Suspendat pentru dopaj încă din noiembrie 2024, starul ucrainean a scăpat de pedeapsa de patru ani primită în acest an şi va putea reveni pe teren cu efect imediat. El nu se află însă în Australia, dar urmează să se alăture lotului lui Xabi Alonso la Hong Kong, acolo unde Chelsea va disputa pe 5 august un meci amical cu Juventus.
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