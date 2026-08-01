Chelsea – Tottenham 1-2. Richarlison a adus victoria la ultima fază

Tottenham a câştigat meciul de pregătire din Australia cu Chelsea, scor 2-1. Tonali şi Richarlison au marcat pentru Spurs, în timp ce Estevao a înscris pentru Chelsea. Richarlison a marcat golul victoriei în al doilea minut al prelungirilor.

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Chiar dacă nu toţi jucătorii au revenit la echipele lor de club, cele mai mari echipe din Europa au plecat deja pe alte continente pentru a susţine meciuri de pregătire. Accor Stadium din Sydney a fost gazda acestui meci.

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Chelsea – Tottenham LIVE VIDEO

Min. 90+2: Chelsea – Tottenham 1-2. Richarlison a adus victoria pentru Spurs, după ce a înscris la ultima fază a meciului. Victorie pentru echipa lui Roberto De Zerbi la Sydney.

Min. 48: Cartonaş roşu Tottenham! Danso a rezistat doar trei minute pe teren. Intrat la pauză, el a fost eliminat direct după ce l-a faultat pe Joao Pedro, care scăpase singur cu portarul.