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A început noul sezon din Liga 2! Ionuţ Chirilă, debut cu stângul la CS Dinamo. Toate rezultatele de sâmbătă

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 13:26

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A început noul sezon din Liga 2! Ionuţ Chirilă, debut cu stângul la CS Dinamo. Toate rezultatele de sâmbătă

Ionuț Chirilă / Hepta

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Sezonul 2026/27 din Liga 2 a început sâmbătă cu opt partide care s-au disputat de la aceeaşi oră, cu multe goluri şi răsturnări de situaţie.

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Concordia Chiajna este singura echipă care s-a impus în deplasare sâmbătă, când a câştigat pe terenul celor de la Cetatea Suceava cu 3-1.

A început noul sezon din Liga 2. Toate rezultatele de sâmbătă

Ionuţ Chirilă a debutat la CS Dinamo, dar nu a avut parte de o victorie. CS Afumaţi a câştigat duelul de pe teren propriu cu CS Dinamo, scor 2-1. Echipa lui Ionuţ Chirilă a deschis scorul în minutul 19, prin Andrei Rus, dar Raicu şi Ghinet au întors rezultatul în minutele 72 şi 86.

Cea mai mare diferenţă de scor a fost înregistrată la meciul dintre FC Bacău şi Ştefăneşti, acolo unde gazdele s-au impus cu 3-0.

Au fost şi trei meciuri care s-au încheiat la egalitate, FC Bihor – Unirea Slobozia şi Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni s-au încheiat 1-1, în timp ce Metaloglobus – Metalul Buzău a fost singurul meci de sâmbătă fără goluri.

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Rezultatele de sâmbătă din Liga 2:

  • Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3
  • CS Afumaţi – CS Dinamo 2-1
  • CSM Reşiţa – ASA Tg. Mureş 2-1
  • FC Bacău – Ştefăneşti 3-0
  • FC Bihor – Unirea Slobozia 1-1
  • Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1
  • Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0
  • Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni 1-1
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