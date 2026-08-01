A început noul sezon din Liga 2! Ionuţ Chirilă, debut cu stângul la CS Dinamo. Toate rezultatele de sâmbătă

Sezonul 2026/27 din Liga 2 a început sâmbătă cu opt partide care s-au disputat de la aceeaşi oră, cu multe goluri şi răsturnări de situaţie.

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Concordia Chiajna este singura echipă care s-a impus în deplasare sâmbătă, când a câştigat pe terenul celor de la Cetatea Suceava cu 3-1.

A început noul sezon din Liga 2. Toate rezultatele de sâmbătă

Ionuţ Chirilă a debutat la CS Dinamo, dar nu a avut parte de o victorie. CS Afumaţi a câştigat duelul de pe teren propriu cu CS Dinamo, scor 2-1. Echipa lui Ionuţ Chirilă a deschis scorul în minutul 19, prin Andrei Rus, dar Raicu şi Ghinet au întors rezultatul în minutele 72 şi 86.

Cea mai mare diferenţă de scor a fost înregistrată la meciul dintre FC Bacău şi Ştefăneşti, acolo unde gazdele s-au impus cu 3-0.

Au fost şi trei meciuri care s-au încheiat la egalitate, FC Bihor – Unirea Slobozia şi Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni s-au încheiat 1-1, în timp ce Metaloglobus – Metalul Buzău a fost singurul meci de sâmbătă fără goluri.