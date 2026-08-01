Patru medalii pentru România la Europenele de canotaj. Rezultate remarcabile obţinute de „tricolori” la Varese

România a avut, sâmbătă, reprezentanţi în şapte finale la Campionatele Europene de canotaj de la Varese. Şapte echipaje „tricolore” au luptat pentru medalii, alte două participând în semifinale.
Simona Radiş şi Adriana Adam au cucerit aurul la dublu rame. Tot medalia de aur a fost cucerită şi de echipajul masculin, format din Ştefan Berariu şi Florin Lehaci. Argintul a fost câştigat de echipajul de patru rame masculin, iar echipajul de patru vâsle feminin a cucerit medalia de bronz.
România, în şapte finale la Campionatele Europene de canotaj de la Varese: două medalii de aur, una de argint şi una de bronz cucerite
Update: Echipajul de patru vâsle masculin al României a ratat la limită medalia de bronz în faţa Croaţiei. Aurul a fost cucerit de Germania.
Update: România a cucerit medalia de bronz la patru vâsle feminin. Elveţia a luat medalia de aur.
Update: România a cucerit medalia de argint în proba de patru rame masculin.
Update: România s-a clasat pe locul patru în finala probei de patru rame feminin.
Update: Încă o medalie de aur pentru România. Ştefan Berariu şi Florin Lehaci nu au avut emoţii în finala de dublu rame.
Update: Simona Radiş şi Adriana Adam au cucerit medalia de aur în proba de dublu rame. Româncele au triumfat fără emoţii în finala A.
Update: Mihai Chiruţă s-a calificat în Finala A a probei de schif simplu, după ce a încheiat semifinala pe primul loc.
Update: Bianca Ifteni şi-a încheiat semifinala pe locul cinci, ratând prezenţa în finala A.
Programul românilor de sâmbătă, de la Campionatele Europene:
- Semifinale schif simplu – Bianca Ifteni (ora 11:05)
- Semifinale schif simplu – Mihai Chiruţă (11:17)
- Finală dublu rame feminin – Adriana Adam şi Simona Radiş (ora 11:49)
- Finală dublu rame masculin – Ştefan Berariu şi Florin Lehaci (ora 12:04)
- Finală patru rame feminin – Manuela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel (ora 13:03)
- Finală patru rame masculin – Cosmin Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă (ora 13:18)
- Finală patru vâsle feminin – Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu, Iulia Bălăucă (ora 13:32)
- Finală patru vâsle masculin – Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu, Andrei Cornea, Ioan Prundeanu (ora 13:47)
La dublu rame feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş au câştigat prima serie (06:54.05) şi s-au calificat în Finala A.
Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci s-au calificat în Finala A la dublu rame masculin după ce s-au impus în prima serie (06:19.19).
O altă calificare în finală a fost cea a echipajului feminin de patru rame (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel), care a câştigat prima serie (06:31.57).
România (Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă) a câştigat prima serie la patru rame masculin (05:49.61), asigurându-şi prezenţa în Finala A.
La patru vâsle feminin, România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu, Iulia-Liliana Bălăucă) s-a clasat pe locul al treilea în prima serie (06:20.39), devansată de Elveţia (06:15.12) şi Germania (06:17.59), dar s-a calificat în Finala A.
România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) s-a calificat în Finala A la patru vâsle masculin (05:40.80), deşi a ratat la mustaţă victoria în prima serie în faţa Poloniei (05:40.40).
La opt plus unu feminin, România (Cristina Drugă, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat cursa preliminară cu un timp (05:49.79) mai bun decât recordul olimpic stabilit în 2021 la Tokyo.
România (Claudiu Neamţu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Rucsandra-Ioana Bucşa) s-a impus şi în cursa preliminară la opt plus unu masculin (05:24.39).
La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au câştigat prima serie (06:11.52), iar apoi s-au clasat pe locul secund în prima semifinală (06:09.95), după Cehia (06:09.61), calificându-se în Finala A.
Bianca-Camelia Ifteni, proaspătă campioană mondială U23, s-a calificat în semifinale la schif simplu feminin, după ce a terminat pe locul secund în seria a doua (07:27.90), după belgianca Mazarine Guilbert (07:26.13). Semifinala a doua va avea loc sâmbătă (11:11, ora României).
Mihai Chiruţă a prins semifinalele la masculin deşi s-a clasat pe locul al patrulea în prima serie (06:47.77). El va evolua în semifinala a doua, sâmbătă (11:23).
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