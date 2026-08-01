Patru medalii pentru România la Europenele de canotaj. Rezultate remarcabile obţinute de „tricolori” la Varese

Update: Mihai Chiruţă s-a calificat în Finala A a probei de schif simplu, după ce a încheiat semifinala pe primul loc.

Update: Bianca Ifteni şi-a încheiat semifinala pe locul cinci, ratând prezenţa în finala A.

Programul românilor de sâmbătă, de la Campionatele Europene:

Semifinale schif simplu – Bianca Ifteni (ora 11:05)

Semifinale schif simplu – Mihai Chiruţă (11:17)

Finală dublu rame feminin – Adriana Adam şi Simona Radiş (ora 11:49)

Finală dublu rame masculin – Ştefan Berariu şi Florin Lehaci (ora 12:04)

Finală patru rame feminin – Manuela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel (ora 13:03)

Finală patru rame masculin – Cosmin Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă (ora 13:18)

Finală patru vâsle feminin – Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu, Iulia Bălăucă (ora 13:32)

Finală patru vâsle masculin – Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu, Andrei Cornea, Ioan Prundeanu (ora 13:47)

La dublu rame feminin, Adriana Adam şi Simona Radiş au câştigat prima serie (06:54.05) şi s-au calificat în Finala A.

Ştefan Constantin Berariu şi Florin Sorin Lehaci s-au calificat în Finala A la dublu rame masculin după ce s-au impus în prima serie (06:19.19).

O altă calificare în finală a fost cea a echipajului feminin de patru rame (Manuela-Gabriela Lungu, Gabriela Tivodariu, Alexandra Ungureanu, Roxana Anghel), care a câştigat prima serie (06:31.57).

România (Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc, Ciprian Tudosă) a câştigat prima serie la patru rame masculin (05:49.61), asigurându-şi prezenţa în Finala A.

La patru vâsle feminin, România (Mariana-Laura Dumitru, Emanuela-Ioana Ciotău, Andrada-Maria Moroşanu, Iulia-Liliana Bălăucă) s-a clasat pe locul al treilea în prima serie (06:20.39), devansată de Elveţia (06:15.12) şi Germania (06:17.59), dar s-a calificat în Finala A.

România (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Florin Bogdan Horodişteanu, Andrei Sebastian Cornea, Ioan Prundeanu) s-a calificat în Finala A la patru vâsle masculin (05:40.80), deşi a ratat la mustaţă victoria în prima serie în faţa Poloniei (05:40.40).

La opt plus unu feminin, România (Cristina Drugă, Geanina Dumitriţa Juncănariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu) a câştigat cursa preliminară cu un timp (05:49.79) mai bun decât recordul olimpic stabilit în 2021 la Tokyo.

România (Claudiu Neamţu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Rucsandra-Ioana Bucşa) s-a impus şi în cursa preliminară la opt plus unu masculin (05:24.39).

La dublu vâsle masculin, Andrei Lungu şi Marian Florian Enache au câştigat prima serie (06:11.52), iar apoi s-au clasat pe locul secund în prima semifinală (06:09.95), după Cehia (06:09.61), calificându-se în Finala A.

Bianca-Camelia Ifteni, proaspătă campioană mondială U23, s-a calificat în semifinale la schif simplu feminin, după ce a terminat pe locul secund în seria a doua (07:27.90), după belgianca Mazarine Guilbert (07:26.13). Semifinala a doua va avea loc sâmbătă (11:11, ora României).

Mihai Chiruţă a prins semifinalele la masculin deşi s-a clasat pe locul al patrulea în prima serie (06:47.77). El va evolua în semifinala a doua, sâmbătă (11:23).