Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a "şocat" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Florin Vulturar a dezvăluit că patronul campioanei dorea ca mijlocaşul să revină la echipa sa, însă Rapid “a intrat pe fir” şi a reuşit să-l convingă să semneze.

Impresarul Florin Vulturar, care este şi finul lui Gigi Becali, a dezvăluit că a discutat cu Olimpiu Moruţan atunci când a aflat că acesta este pe punctul de a pleca de la Aris Salonic.

La momentul respectiv, Becali îşi dăduse acordul pentru revenirea lui Moruţan la FCSB, aşteptând răspunsul final din partea mijlocaşului. Florin Vulturar a dezvăluit însă că Rapid l-a luat prin surprindere pe patronul campioanei, care nu se aştepta ca internaţionalul român să semneze cu giuleştenii.

“Am vorbit cu Oli acum câteva zile, vrea să rezilieze. Pe el îl reprezintă Giovanni acum, avem un contract de parteneriat. Mi-a spus că vrea să rezilieze și l-am întrebat ‘Nu vrei să vorbesc cu nașul să te întorci la FCSB?’.

Mi-a zis să vadă situația la Salonic și să vorbim în câteva zile. Am vorbit cu nașul (n.r. Gigi Becali), el a vrut, e un jucător care s-a vândut pe bani mulți. A rămas așa câteva zile, că putem discuta.