Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a "şocat" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Florin Vulturar a dezvăluit că patronul campioanei dorea ca mijlocaşul să revină la echipa sa, însă Rapid “a intrat pe fir” şi a reuşit să-l convingă să semneze.
Impresarul Florin Vulturar, care este şi finul lui Gigi Becali, a dezvăluit că a discutat cu Olimpiu Moruţan atunci când a aflat că acesta este pe punctul de a pleca de la Aris Salonic.
La momentul respectiv, Becali îşi dăduse acordul pentru revenirea lui Moruţan la FCSB, aşteptând răspunsul final din partea mijlocaşului. Florin Vulturar a dezvăluit însă că Rapid l-a luat prin surprindere pe patronul campioanei, care nu se aştepta ca internaţionalul român să semneze cu giuleştenii.
“Am vorbit cu Oli acum câteva zile, vrea să rezilieze. Pe el îl reprezintă Giovanni acum, avem un contract de parteneriat. Mi-a spus că vrea să rezilieze și l-am întrebat ‘Nu vrei să vorbesc cu nașul să te întorci la FCSB?’.
Mi-a zis să vadă situația la Salonic și să vorbim în câteva zile. Am vorbit cu nașul (n.r. Gigi Becali), el a vrut, e un jucător care s-a vândut pe bani mulți. A rămas așa câteva zile, că putem discuta.
Apoi am auzit că e aproape de Rapid, ne-a șocat puțin. Nu pot să zic că sunt supărat, jucătorul face ce vrea, doar surprins. Ne-a surprins și pe mine, și pe nașul. Mie nu mi-a zis nimic. Am vorbit natural despre întoarcerea la FCSB, nu știam nimic de Rapid. Doar a fost o întrebare naturală.
Nu am discutat cu Aris, nu știu, am înțeles că Sârbu vorbește acolo. Nu știu de ce nu s-a impus acolo. Oli e un băiat bun, care muncește foarte, foarte mult”, a declarat Florin Vulturar, conform digisport.ro.
Victor Angelescu a confirmat transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid
Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român.
„(n.r. – Vine Moruţan?) Eu aşa cred. (n.r. – Sunteţi aproape înţeleşi?) Da, nu e încă terminat, dar e un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că, dacă ajunge la Rapid, este clubul potrivit pentru el.
Poate să joace număr 10, bandă dreaptă, bandă stângă, dar, până la urmă, este un jucător care a jucat mult timp număr 10, inter şi bandă dreaptă. Noi vorbim de ceva timp, cred că de două săptămâni şi jumătate. L-am dorit şi îl dorim în continuare. Sper ca săptămâna viitoare să definitivăm”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
