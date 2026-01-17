Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1 - Antena Sport

Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Angelescu a dezvăluit, după victoria cu Metaloglobus (1-0), că Moruțan are șanse mari să semneze cu Rapid săptămâna viitoare. Mijlocașul de 26 de ani se va întoarce astfel în Liga 1 după patru ani și jumătate, el evoluând ultima dată pentru FCSB, în fotbalul românesc.

Victor Angelescu a confirmat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după victoria cu Metaloglobus

Victor Angelescu a transmis că Olimpiu Moruțan poate acoperi mai multe posturi, astfel că va fi un mare plus pentru echipa lui Costel Gâlcă. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că Rapid poartă negocieri cu Aris Salonic de două săptămâni, iar într-un final s-a ajuns la un acord pentru transferul internaționalului român.

„(n.r. – Vine Moruţan?) Eu aşa cred. (n.r. – Sunteţi aproape înţeleşi?) Da, nu e încă terminat, dar e un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că, dacă ajunge la Rapid, este clubul potrivit pentru el.

Poate să joace număr 10, bandă dreaptă, bandă stângă, dar, până la urmă, este un jucător care a jucat mult timp număr 10, inter şi bandă dreaptă. Noi vorbim de ceva timp, cred că de două săptămâni şi jumătate. L-am dorit şi îl dorim în continuare. Sper ca săptămâna viitoare să definitivăm”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.