Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1

Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 23:10

Comentarii
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1

Olimpiu Moruțan, la națională / Profimedia

Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 Angelescu a dezvăluit, după victoria cu Metaloglobus (1-0), că Moruțan are șanse mari să semneze cu Rapid săptămâna viitoare. Mijlocașul de 26 de ani se va întoarce astfel în Liga 1 după patru ani și jumătate, el evoluând ultima dată pentru FCSB, în fotbalul românesc. 

 Victor Angelescu a confirmat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după victoria cu Metaloglobus 

 Victor Angelescu a transmis că Olimpiu Moruțan poate acoperi mai multe posturi, astfel că va fi un mare plus pentru echipa lui Costel Gâlcă. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că Rapid poartă negocieri cu Aris Salonic de două săptămâni, iar într-un final s-a ajuns la un acord pentru transferul internaționalului român. 

 „(n.r. – Vine Moruţan?) Eu aşa cred. (n.r. – Sunteţi aproape înţeleşi?) Da, nu e încă terminat, dar e un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că, dacă ajunge la Rapid, este clubul potrivit pentru el. 

 Poate să joace număr 10, bandă dreaptă, bandă stângă, dar, până la urmă, este un jucător care a jucat mult timp număr 10, inter şi bandă dreaptă. Noi vorbim de ceva timp, cred că de două săptămâni şi jumătate. L-am dorit şi îl dorim în continuare. Sper ca săptămâna viitoare să definitivăm”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro. 

Reclamă
Reclamă

 Ce a spus Costel Gâlcă despre Olimpiu Moruțan, după Rapid – Metaloglobus 1-0 

 Gâlcă a confirmat faptul că internaționalul român este la un pas să semneze cu Rapid, în această iarnă. Moruțan urmează astfel să se despartă de Aris Salonic, echipă la care s-a transferat în vară.  

 „(N.r. Vine Moruțan?) Sper, îmi doresc să vină. Vom vedea zilele viitoare. Știu, în procentaj foarte mare, că va veni. E un jucător important, poate să facă diferența, are o experiență mare, poate juca și număr 10, acoperă mai multe posturi.  

(N.r. De ce se mișcă lucrurile greu) E greu, e greu să aduci rapid jucătorii pe care îi dorești. Știu că și fanii au pretenții. E important pentru noi să vină, indiferent dacă vin liberi, vin cum vin, e important să vină. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, au stat cât mai sus”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro, după Rapid – Metaloglobus 1-0. 

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Observator
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
23:45
LIVE VIDEORio Ave – Benfica 0-2. Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale
23:27
Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român
23:06
VideoBenfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă
22:53
„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus
22:37
„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus
22:35
Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 3 Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat 4 Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau” 5 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Citește și
Cele mai citite
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham