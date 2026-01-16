„Preferatul” lui Gigi Becali, gafă uriașă în FC Argeș - FCSB. Piteștenii au profitat și au marcat - Antena Sport

FC Argeș a deschis scorul, în meciul cu FCSB, prin Yanis Pîrvu, în minutul 28. Piteștenii lui Bogdan Andone au profitat de o mare eroare făcută de jucătorii campioanei, la mijlocul terenului.
Concret, Mihai Toma, jucătorul care a îndeplinit regula U21 la FCSB în meciul cu FC Argeș, i-a pasat lui Vlad Chiricheș la mijlocul terenului. Pasa a fost una greșită însă, balonul fiindu-i „furat” veteranului campioanei de către Blagaic.
Gafă uriașă în FC Argeș – FCSB
Blagaic i-a pasat ulterior lui Robert Moldoveanu. Fostul jucător de la Dinamo a înaintat spre poarta FCSB-ului și a trimis către Yanis Pîrvu. Tânărul mijlocaș de doar 18 ani l-a învins pe Ștefan Târnovanu fără emoții, cu un șut la colțul lung.
Mihai Toma, cel care a pasat greșit la faza golului marcat de FC Argeș, a fost lăudat în mai multe rânduri de Gigi Becali, pe parcursul acestui sezon: „Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?» Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist”, spunea patronul campioanei, despre tânărul jucător.
FCSB a avut șansa să egaleze înainte de pauză, la Mioveni. Daniel Bîrligea a scăpat singur cu portarul de la FC Argeș, în minutul 39. Atacantul campioanei a irosit șansa uriașă avută, șutul său fiind repspins de David Lazar.
Echipele de start la FC Argeș – FCSB:
- FC Argeș (4-3-3): David Lazar – Tofan, M. Tudose, Garutti, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Bettaieb, R. Moldoveanu. Rezerve: C. Straton – Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, R. Popescu, Rădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe. Antrenor: Bogdan Andone
- FCSB (4-3-3): Târnovanu – Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea – F. Tănase, Chiricheș – Cisotti, Olaru, M. Toma – Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, D. Popa, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous
În tur, FC Argeş s-a impus în meciul de la Bucureşti cu FCSB, când a câştigat cu 2-0. Bettaieb şi autogolul lui Mihai Popescu au decis meciul de la finalul lunii august.
