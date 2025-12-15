"Nu îi băteam dacă nu ne ajuta arbitrul". Gigi Becali, discurs plin de ironii după Unirea Slobozia - FCSB 0-2 - Antena Sport

Gigi Becali a intrat în direct imediat după victoria FCSB-ului contra Unirii Slobozia, scor 2-0. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs ironic și a declarat că echipa sa nu ar fi câștigat dacă nu ar fi fost ajutat de arbitri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali s-a arătat extrem de nemulțumit de maniera de comentariu de la Unirea Slobozia – FCSB, motiv pentru care a ales să adopte un ton pus pe glume când a vorbit la televizor. Latifundiarul din Pipera a spus că partida a fost extrem de dificilă și că duelul putea să se încheie chiar și cu victoria ialomițenilor, echipa sa fiind ajută de cei din camera VAR.

Gigi Becali, ironic după Unirea Slobozia – FCSB

În plus, patronul campioanei en-titre a spus tot ironic că Unirea Slobozia nu ar fi trebuit să primească acel cartonaș roșu la Denis Șerbănică, fundașul care l-a faultat pe Juri Cisotti.

“A fost foarte greu. Dacă Tănase nu centra şi Lixandru nu dădea gol cu stângul… Putea să fie şi 0-0, puteau să dea şi gol şi chiar să ne bată (n.r: râde). Un meci în care ai 80% posesia, ai şi bară…

Nu puteam să îi batem dacă nu ne ajuta arbitrul… N-a fost nimic la Tănase acolo, când Papeau l-a tras. Are voie să tragă Papeau.