"Nu mai vreau" Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 22:33

Bogdan Andone în timpul unui meci al Argeşului / Sport Pictures

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a surprins pe toată lumea la interviul de după meciul pierdut de echipa lui, cu 2-1, la Ploieşti, cu Petrolul.

La scorul de 1-1, centralul Radu Petrescu a anulat inexplicabil un gol valabil al Argeşului, iar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a făcut iureş după meci, cerând o suspendare exemplară pentru Radu Petrescu şi jignindu-l pe arbitru.

Bogdan Andone, surprinzător de calm după ce Radu Petrescu i-a anulat un gol valabil Argeşului!

Chiar dacă Dani Coman a tunat şi a fulgerat la adresa arbitrajului, Bogdan Andone a surprins, chiar dacă în alte meciuri şi-a pierdut cumpătul. El a fost foarte calm, nedorind nici să comenteze. A subliniat însă că echipa lui ar fi fost dezavantajată în două meciuri.

“Ştiam că va fi un meci dificil. S-a simţit în repriza a doua şi, mai ales, după minutul 60 o oboseală fizică, psihică din partea noastră. Ne-a costat jocul de marţi, pe care l-am jucat pe o zăpadă mare. Chiar după meci băieţii acuzau dureri.

(n.r: Pe Dani Coman nu l-am văzut vreodată atât de nervos) Nu mai vreau să mai comentez nimic de arbitraj. Am înţeles că a vorbit Dani şi a spus tot ce a avut de spus.

Sunt două meciuri care pentru mine sunt de neînţeles. Nu vreau să intru în detalii, cred că Dani a spus tot ce a avut de spus.

Au fost două săptămâni grele, am avut 5 jocuri în 13 zile. L-am pierdut şi pe Emmers cu acea accidentare. A fost al 5-lea joc în 13 zile. E important că va urma o săptămână întreagă să pregătim meciul cu Farul. Vor urma 3 etape în care trebuie să facem cât mai multe puncte şi vom vedea la final”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro.

