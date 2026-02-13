Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe - Antena Sport

Una dintre cele mai bizare faze din ultimii ani din fotbalul românesc a avut loc la finalul meciului dintre Petrolul şi FC Argeş, încheiat până la urmă cu victoria gazdelor, 2-1.

La 1-1, pe final, Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, marcat de Sierra. Pe reluări, nu se vede niciun motiv pentru care centralul ar fi trebuit să fluiere ceva. Mario Tudose susţine că arbitrul le-a explicat că ar fi primit indicaţia că nu ar fi fost fault la lovitura liberă dictată iniţial, care a dus la reuşita piteştenilor.

Eugen Neagoe: “Nu am văzut dacă au făcut fault în atac, offside”

La rândul lor, nici gazdele nu au înţeles prea multe din haosul adus de Radu Petrescu pe final. Spre bucuria celor de la Petrolul, în urma acestei decizii, la următoarea fază au marcat golul victoriei, prin Dumitrescu.

“(n.r: despre golul anulat al Argeşului) N-am văzut nicio reluare, absolut nimic. Nici nu cred că a fost fault acolo. Din punctul meu de vedere, nu e niciun fault acolo. După aia nu am văzut dacă au făcut fault în atac, offside”, a spus Eugen Neagoe, după meci.

Fază incredibilă în Petrolul – FC Argeş 2-1

