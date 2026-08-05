Gigi Becali trece la next level: „Îi pun să filmeze și opresc antrenamentele prin telefon!” Avertisment pentru MM Stoica

Patronul celor de la FCSB nu se dezminte! După ani de zile în care a intervenit la echipă, fie că este vorba despre echipa de start sau de schimbări, Becali e acum hotărât să meargă și mai departe.

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Motivul? A aflat că atmosfera este prea destinsă la antrenamentele echipei și acesta este un motiv pentru lipsa de rezultate.

Mesaj pentru MM Stoica

FCSB este pe primul loc în Liga 1 după 2 victorii și un egal, însă eliminarea din Conference League după 3-7 cu FK Auda doare în continuare. Unul dintre lucrurile care l-au nemulțumit pe patron este faptul că jucătorii nu sunt profesioniști în totalitate la antrenamente și vrea să ia măsuri.

„Am auzit și o să mă interesez și pe la alți oameni, că cică, vezi Doamne, sunt glume la antrenament. Atunci o să pun să filmeze și să opresc eu, prin telefon, antrenamentele dacă sunt glume” spune Gigi Becali la Fanatik.

Becali a revenit apoi asupra subiectului și a spus că se gândește chiar să aducă un alt om care să fie responsabil cu disciplina la echipă.