Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali trece la next level: „Îi pun să filmeze și opresc antrenamentele prin telefon!” Avertisment pentru MM Stoica

Gigi Becali trece la next level: „Îi pun să filmeze și opresc antrenamentele prin telefon!” Avertisment pentru MM Stoica

Sebastian Ujica Publicat: 5 august 2026, 11:10

Comentarii
Gigi Becali trece la next level: Îi pun să filmeze și opresc antrenamentele prin telefon!” Avertisment pentru MM Stoica

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Patronul celor de la FCSB nu se dezminte! După ani de zile în care a intervenit la echipă, fie că este vorba despre echipa de start sau de schimbări, Becali e acum hotărât să meargă și mai departe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Motivul? A aflat că atmosfera este prea destinsă la antrenamentele echipei și acesta este un motiv pentru lipsa de rezultate.

Mesaj pentru MM Stoica

FCSB este pe primul loc în Liga 1 după 2 victorii și un egal, însă eliminarea din Conference League după 3-7 cu FK Auda doare în continuare. Unul dintre lucrurile care l-au nemulțumit pe patron este faptul că jucătorii nu sunt profesioniști în totalitate la antrenamente și vrea să ia măsuri.

„Am auzit și o să mă interesez și pe la alți oameni, că cică, vezi Doamne, sunt glume la antrenament. Atunci o să pun să filmeze și să opresc eu, prin telefon, antrenamentele dacă sunt glume” spune Gigi Becali la Fanatik.

Becali a revenit apoi asupra subiectului și a spus că se gândește chiar să aducă un alt om care să fie responsabil cu disciplina la echipă.

Reclamă
Reclamă

„(n.r. Atmosfera ar fi prea destinsă la antrenamentele FCSB) Dacă e așa trebuie să intervin și să mai pun încă un om. Să mai angajez încă un om ca director tehnic, care să stea pe acolo, să urmărească antrenamentele. Dar dacă e așa (n.r. dacă atmosfera e prea destinsă) (…) Eu, pe oamenii mei, cu care am lucrat, îi iubesc pe toți. Le-am făcut case, i-am ajutat, cu salarii mari.

Am încredere în Meme Stoica, 99%, dar poate 1% nu-mi spune. Să știți un lucru: îl iubesc pe Meme ca un frate, dar dacă nu merge treaba, îi adaug și îi angajez imediat o dublură. Îl iubesc în continuare ca pe un frate, dar acolo nu mai este el stăpân. Pun pe altul” a mai spus Gigi Becali.

Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPIPrima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
Observator
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
De ce Mihai Stoica și Florin Tănase nu și-au vorbit timp de doi ani: „Am zis lucruri pe care le-am regretat”
Fanatik.ro
De ce Mihai Stoica și Florin Tănase nu și-au vorbit timp de doi ani: „Am zis lucruri pe care le-am regretat”
13:33

INTER – AC MILAN LIVE VIDEO 14:05 pe AntenaPLAY. Marele derby se dispută în Australia. Echipele de start
13:30

E gata! Arsenal face un transfer uriaș! Campioana Angliei dă 87 de milioane de euro pe brazilian
13:26

Echipa care l-a refuzat pe Ştefan Târnovanu, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali la FCSB: „Avem portar”
13:00

„Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor”. Ştie motivul pentru care Dennis Politic a intrat în vizorul lui Gigi Becali
12:22

Vestea care îi schimbă viața lui Ionuț Radu! Manchester United și-a dat acordul pentru transfer
12:21

„Nu căutam scuze”. Apelul făcut de Filipe Coelho, înainte de KuPS – Universitatea Craiova. Cu ce provocare se confruntă oltenii
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 2 OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!” 3 Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat” 4 Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit 5 Echipa lui Dan Șucu, dezastru în meciul cu o echipă de Premier League: 10-1! 6 Basarab Panduru a distrus un jucător de la FCSB, după remiza cu Farul: „Nici când era slab nu era atât de slab”
Citește și
Cele mai citite
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal