Vestea bună primită de FCSB. Doi jucători se pregătesc de revenirea pe teren: „Vor fi apţi”

FCSB a primit o veste bună, după remiza cu Farul, scor 2-2, din etapa a treia de Liga 1. Mihai Stoica a anunţat că doi jucători se pregătesc de revenirea pe teren.
Ofri Arad (27 de ani) şi David Miculescu (25 de ani) sunt aproape refăcuţi după problemele cu care s-a confruntat în acest start de sezon. Cei doi nu au bifat niciun meci oficial din actuala stagiune.
Vestea bună primită de FCSB: revin David Miculescu şi Ofri Arad
Mihai Stoica a dezvăluit că Ofri Arad şi David Miculescu vor fi apţi pentru duelul cu Botoşani, de peste două etape. În runda următoare, FCSB se va duela cu Sepsi, în deplasare.
De asemenea, Mihai Stoica a venit cu replica şi după criticile care i-au fost aduse de Gigi Becali, în urma eliminării din preliminariile Conference League. MM i-a luat apărarea lui Ofri Arad şi a amintit de faptul că mijlocaşul israelian a marcat golul victoriei din barajul pentru Europa cu Dinamo.
„(n.r. – Vă deranjează declarațiile lui Gigi Becali?) Nu, ce a zis? Dacă a zis ceva mai grav decât a zis când n-am intrat în play-off, că eu sunt vinovat pentru tot? Ceva de genul ăsta, că eu l-am adus pe Ofri Arad, care e slab și nu știu ce.
Până la urmă, Ofri Arad a marcat golul care ne-a dus în Europa. Din păcate, am ieșit prematur. În ce mod să mă deranjeze? Mă deranjează când lucrurile pe care le propun și de care nu se ține cont nu apar.
Cu Botoșani vor fi apți Ofri Arad și David Miculescu. Se estimează că vor fi la meciul cu Botoșani, peste două etape”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ofri Arad a ajuns la FCSB în iarnă, după despărţirea de Kairat Almaty. Mijlocaşul a bifat doar şapte meciuri în tricoul roş-albaştrilor.
De cealaltă parte, David Miculescu a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB, în stagiunea trecută. El a bifat nu mai puţin de 50 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze nouă goluri şi să ofere trei pase decisive.
- Jucător de 2,5 milioane de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. A bătut palma cu Dan Şucu şi e aşteptat să semneze
- Decizia finală luată de Dinamo, după ce Gigi Becali i l-a propus gratis pe Dennis Politic. Anunţul lui Andrei Nicolescu
- „Asta poate fi o cauză!” Prin ce trece jucătorul pe care Becali cere 5 milioane de euro
- De ce Marius Măldărăşanu nu ar accepta să lucreze cu Gigi Becali: „Nu vreau să spun nişte lucruri”
- Gigi Becali intervine în disputa Florin Tănase – Marius Baciu: „Să îşi vadă de treabă şi să joace fotbal”