Vestea bună primită de FCSB. Doi jucători se pregătesc de revenirea pe teren: „Vor fi apţi”

FCSB a primit o veste bună, după remiza cu Farul, scor 2-2, din etapa a treia de Liga 1. Mihai Stoica a anunţat că doi jucători se pregătesc de revenirea pe teren.

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Ofri Arad (27 de ani) şi David Miculescu (25 de ani) sunt aproape refăcuţi după problemele cu care s-a confruntat în acest start de sezon. Cei doi nu au bifat niciun meci oficial din actuala stagiune.

Vestea bună primită de FCSB: revin David Miculescu şi Ofri Arad

Mihai Stoica a dezvăluit că Ofri Arad şi David Miculescu vor fi apţi pentru duelul cu Botoşani, de peste două etape. În runda următoare, FCSB se va duela cu Sepsi, în deplasare.

De asemenea, Mihai Stoica a venit cu replica şi după criticile care i-au fost aduse de Gigi Becali, în urma eliminării din preliminariile Conference League. MM i-a luat apărarea lui Ofri Arad şi a amintit de faptul că mijlocaşul israelian a marcat golul victoriei din barajul pentru Europa cu Dinamo.

„(n.r. – Vă deranjează declarațiile lui Gigi Becali?) Nu, ce a zis? Dacă a zis ceva mai grav decât a zis când n-am intrat în play-off, că eu sunt vinovat pentru tot? Ceva de genul ăsta, că eu l-am adus pe Ofri Arad, care e slab și nu știu ce.