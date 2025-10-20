Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri” - Antena Sport

Hermannstadt a suferit luni a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat, fiind învinsă pe teren propriu de nou promovata Csikszereda, scor 2-0. Formația sibiană se află pe loc retrogradabil, iar jucătorii continuă să facă greșeli uriașe.

Chiar și în disputa cu ciucanii, Selimovic a comis o eroare gravă, de pe urma căruia oaspeții au deschis scorul, înainte de finalul primei reprize. Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final.

Marius Măldărășanu, discurs nemilos la adresa jucătorilor

Continuă sezonul modest al celor de la Hermannstadt, asta după ce sibienii au ajuns la șapte eșecuri în 13 etape. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a pierdut și disputa cu Csikszereda, aceasta fiind prima victorie în deplasare pentru ciucani din acest sezon.

Tehnicianul finalistei Cupei României din sezonul precedent a avut un discurs dur după fluierul final și nu a avut milă de jucătorii săi, pe care i-a criticat pentru evoluția slabă din acest joc.

„Nu sunt prea mule de spus. Parcă am revăzut meciul cu FC Argeș, modul în care adversarul nu poate să-ți pună nicio problemă în prima repriză. Nu au avut niciun corner, o lovitură liberă, absolut nimic. Ai 3 ocazii mari de gol apoi vrem să facem jocul mai palpitant le-o dăm ca să marcheze. Două cadouri, două assisturi din partea noastră. Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri. Ăsta e cuvântul.