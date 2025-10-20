Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”

Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: „Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 21:24

Comentarii
Marius Măldărășanu a răbufnit, după eșecul cu Csikszereda: Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri”

Marius Măldărășanu / SPORT PICTURES

Hermannstadt a suferit luni a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat, fiind învinsă pe teren propriu de nou promovata Csikszereda, scor 2-0. Formația sibiană se află pe loc retrogradabil, iar jucătorii continuă să facă greșeli uriașe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar și în disputa cu ciucanii, Selimovic a comis o eroare gravă, de pe urma căruia oaspeții au deschis scorul, înainte de finalul primei reprize. Marius Măldărășanu a tras concluziile după fluierul final.

Marius Măldărășanu, discurs nemilos la adresa jucătorilor

Continuă sezonul modest al celor de la Hermannstadt, asta după ce sibienii au ajuns la șapte eșecuri în 13 etape. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a pierdut și disputa cu Csikszereda, aceasta fiind prima victorie în deplasare pentru ciucani din acest sezon.

Tehnicianul finalistei Cupei României din sezonul precedent a avut un discurs dur după fluierul final și nu a avut milă de jucătorii săi, pe care i-a criticat pentru evoluția slabă din acest joc.

„Nu sunt prea mule de spus. Parcă am revăzut meciul cu FC Argeș, modul în care adversarul nu poate să-ți pună nicio problemă în prima repriză. Nu au avut niciun corner, o lovitură liberă, absolut nimic. Ai 3 ocazii mari de gol apoi vrem să facem jocul mai palpitant le-o dăm ca să marcheze. Două cadouri, două assisturi din partea noastră. Ne-am bătut singuri. Am făcut harakiri. Ăsta e cuvântul. 

Reclamă
Reclamă

Sunt decizii greșite, luate în anumite momente. Nu ni le explicăm. Sunt situații în care poți ieși altfel din pressingul adversarilor, care nu a fost unul agresiv la primul gol. O lipsă de concentrare, am vorbit toată săptămâna”.

Marius Măldărășanu: „Trebuie să trecem peste”

„Când judeci niște faze într-un fel apoi altele în alt fel asta denotă lipsă de concentrare. E inexplicabil. Controlam jocul, se ducea într-o singură direcție. Vine acea greșeală, apoi trebuie să alergăm spre egalare. Ca să nu mai existe suspans pe final, a venit cealaltă greșeală la golul doi. 

Nu vreau să mă gândesc la ce a fost anul trecut. Nu trebuie să ne ducem pe ultimul loc ca să începem să jucăm, gândindu-ne că se întâmplă ca sezonul trecut. Trebuie să trecem peste”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.

SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilorSURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Observator
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
23:24
Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
23:22
UPDATEMoment şocant! Jucătorul CFR-ului a spart un laptop în timpul meciului cu Petrolul. Reacția fotbalistului
23:10
Scandal între Andrea Mandorlini şi Eugen Neagoe! S-au îmbrâncit pe gazon! Arbitrii au intervenit
23:09
Andrea Mandorlini, discurs dur după un nou eșec pe banca CFR-ului: „Putem schimba toți antrenorii”
22:59
Kurt Zouma a spus care este nivelul Ligii 1, după 0-1 cu Petrolul
22:56
Islam Slimani crede în continuare că CFR poate lua titlul: “Să jucăm fiecare meci ca o finală”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus